Війна безпілотників: чи має Росія перевагу у виробництві дронів

Росія має потужне зростання виробництва різноманітних безпілотників, зокрема, ударних. Ворог розуміє, що наразі триває війна безпілотних систем, масштаби якої світ поки що недооцінив.

Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів Ілля Шполянський – молодший сержант, командир загону ударних БпЛА в одному з видів Збройних Сил, ветеран.

Повний текст інтерв'ю Як в Україні розгортається масштабна війна дронів

Наразі ворог використовує "Шахеди" іранського виробництва і їх російські аналоги "Герань". Це дуже успішні БпЛА у своєму ціновому сегменті, вони на порядок ефективніші за російські ракети, які відповідно коштують фантастичних грошей,

– зазначив Ілля Шполянський.

За його словами, технології застосовані у "Шахедах" прості, але ефективні, тому масштабування й обслуговування цих БпЛА теж не є складними для ворога.

На арені бойових дій наша армія сильно потерпає від російських баражувальних боєприпасів, зокрема від БпЛА "ZALA Ланцет". Сержант визнав, що в Росії є величезна кількість успішних моделей БпЛА, якими вони насичують свою лінію фронту, збільшуються постачання з Ірану та Китаю.

Що відомо про БпЛА "Ланцет" Це російський безпілотний баражувальний боєприпас, який уражає цілі на фронті та в тилу противника. Максимальна швидкість останньої модифікації БпЛА становить 110 кілометрів на годину при горизонтальному польоті та 300 кілометрів на годину під час атаки на ціль. Дальність польоту сягає 40 – 50 кілометрів, сам апарат може перебувати в повітрі майже годину.

"Нам треба вміти вчитись у ворога"

Росіяни у сфері масштабування виробництва БпЛА значно швидше розвиваються, ніж західні країни. Їхні технології нижчого рівня й це не завжди погано. Тобто вони працюють за принципом – краще більше, але гірше, ніж одинично та якісно,

– зазначив Ілля Шполянський.

І на думку сержанта, це абсолютно виправдана стратегія на цій фазі війни.

"Можна констатувати, що Росія має потужне зростання виробництва різноманітних безпілотників, зокрема, ударних, за моєю оцінкою не менш ніж 5 – 10% на місяць. Тому нам треба вміти вчитися у ворога, це одне з фундаментальних правил успішного ведення війни", – вважає Ілля.

"Китайський" фактор

Ба більше, оскільки Росія має дуже серйозні торгові та промислові зв'язки з Піднебесною і значно простіші транспортні коридори, масштабування виробництва дронів їй дається краще ніж Україні.

За словами Іллі, Україні потрібна серйозна аналітична робота на державному рівні, в тому числі дипломатії, щоб принаймні зменшити негативний вплив цього фактору на розвиток нашого ВПК у сфері виробництва дронів, зокрема БпЛА.

Сьогодні на фронті розгортається масштабна війна безпілотних систем. Світ поки що недооцінив ці масштаби. Тим часом реальність така, що дрони – це колосальний головний біль командирів переднього краю як наших, так і російських,

– зазначив Ілля Шполянський.

Та наголосив, що зараз на часі розгортати виробництво дронів, що боротимуться з ворожими безпілотниками.