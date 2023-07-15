Война беспилотников: имеет ли Россия преимущество в производстве дронов

Россия имеет мощный рост производства различных беспилотников, в частности ударных. Враг понимает, что сейчас идет война беспилотных систем, масштабы которой мир пока недооценил.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал Илья Шполянский – младший сержант, командир отряда ударных БПЛА в одном из видов Вооруженных сил, ветеран.

Полный текст интервью Как в Украине разворачивается масштабная война дронов

Пока враг использует "Шахеды" иранского производства и их российские аналоги "Герань". Это очень успешные БПЛА в своем ценовом сегменте, они на порядок эффективнее российских ракет, соответственно стоят фантастических денег,

– отметил Илья Шполянский.

По его словам, технологии примененные в "Шахедах" простые, но эффективные, поэтому масштабирование и обслуживание этих БПЛА тоже не сложны для врага.

На арене боевых действий наша армия сильно страдает от российских барражирующих боеприпасов, в частности от БПЛА "ZALA Ланцет". Сержант признал, что у России есть множество успешных моделей БПЛА, которыми они насыщают свою линию фронта, увеличиваются поставки из Ирана и Китая.

Что известно о БПЛА "Ланцет" Это российский беспилотный барражирующий боеприпас, поражающий цели на фронте и в тылу противника. Максимальная скорость последней модификации БПЛА составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке на цель. Дальность полета достигает 40 – 50 км, сам аппарат может находиться в воздухе практически час.

"Нам нужно уметь учиться у врага"

Россияне в области масштабирования производства БПЛА значительно быстрее развиваются, чем западные страны. Их технологии более низкого уровня и это не всегда плохо. То есть они работают по принципу – лучше больше, но хуже, чем единично и качественно,

– отметил Илья Шполянский.

И, по мнению сержанта, это абсолютно оправданная стратегия на этой фазе войны.

"Можно констатировать, что Россия имеет мощный рост производства разнообразных беспилотников, в частности, ударных, по моей оценке не менее 5 – 10% в месяц. Поэтому нам нужно уметь учиться у врага, это одно из фундаментальных правил успешного ведения войны", – считает Илья.

"Китайский" фактор

Более того, поскольку Россия имеет очень серьезные торговые и промышленные связи с Поднебесной и значительно более простые транспортные коридоры, масштабирование производства дронов ей дается лучше Украины.

По словам Ильи, Украине необходима серьезная аналитическая работа на государственном уровне, в том числе дипломатии, чтобы, по крайней мере, уменьшить негативное влияние этого фактора на развитие нашего ВПК в сфере производства дронов, в частности БПЛА.

Сегодня на фронте разворачивается масштабная война беспилотных систем. Мир пока недооценил эти масштабы. Тем временем реальность такова, что дроны – это колоссальная головная боль командиров переднего края как наших, так и российских,

– отметил Илья Шполянский.

Но подчеркнул, что сейчас время разворачивать производство дронов, которые будут бороться с вражескими беспилотниками.