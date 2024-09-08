Чи можуть ТЦК вилучати документи і що робити в такому випадку: юрист дав пояснення
Джерело:"РБК-Україна"
Через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Важливо розуміти, чи можуть у ТЦК вилучати документи у чоловіків.
Відповідь на це питання дав адвокат Дмитро Франчук виданню "РБК-Україна". Також юрист пояснив, як діяти у випадку незаконного вилучення документів.
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Чи можуть у ТЦК вилучати документи військовозобов'язаних
Юрист пояснив, що ТЦК не мають права вилучати будь-які документи безпідставно.
Їхні повноваження обмежені перевіркою та вилученням виключно військово-облікових документів (військовий квиток, приписне свідоцтво) у випадках, передбачених законом,
– сказав Франчук.
Так, ТЦК мають право вилучати виключно документи, пов'язані з військовим обліком. Це можуть бути:
- військовий квиток;
- приписне свідоцтво;
- тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;
- інші документи, які підтверджують придатність до військової служби.
"ТЦК не мають права вилучати у вас паспорт, посвідчення водія, банківські картки та інші документи, які не стосуються військового обліку", – наголошує адвокат.
Алгоритм дій, якщо в ТЦК документи забрали незаконно
Юрист пояснив, як діяти у випадку незаконного вилучення документів:
- Вимагайте пояснення. Запитайте у представників ТЦК, на якій підставі вони вилучають ваші документи. Попросіть показати відповідний правовий акт або розпорядження, яке це дозволяє.
- Зафіксуйте ситуацію. Якщо це можливо, запишіть розмову або зафіксуйте факт вилучення документів на відео. Це може бути важливим доказом у разі подання скарги.
- Зверніться до поліції. У разі незаконного вилучення документів негайно зверніться до поліції з заявою про неправомірні дії. Ваша заява повинна бути офіційно зареєстрована, і ви маєте право отримати витяг з реєстру.
- Подавайте скаргу до прокуратури або суду. Якщо поліція не діє або ситуація вимагає додаткових заходів, ви можете звернутися зі скаргою до прокуратури або подати позов до суду з вимогою повернути документи та притягнути винних до відповідальності.
- Зверніться до правозахисних організацій. Існує низка правозахисних організацій, які можуть надати юридичну допомогу та підтримку у таких ситуаціях.
"Завжди пам'ятайте, що жодна установа, включаючи ТЦК, не має права порушувати ваші законні права. Якщо ви відчуваєте тиск або погрози, негайно шукайте юридичну допомогу", – резюмував адвокат.