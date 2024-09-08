Могут ли ТЦК изымать документы и что делать в таком случае: юрист дал пояснения

8 сентября 2024, 07:35
Читати новину українською
Автор: Ирина Марцияш

Источник:

"РБК-Украина"

Из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия, в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Важно понимать, могут ли в ТЦК изымать документы у мужчин.

Ответ на этот вопрос дал адвокат Дмитрий Франчук изданию "РБК-Украина". Также юрист объяснил, как действовать в случае незаконного изъятия документов.

Смотрите также Отсрочка от мобилизации, когда неполнородный родственник погиб на войне: закон вступил в силу

Могут ли в ТЦК изымать документы военнообязанных

Юрист объяснил, что ТЦК не имеют права изымать любые документы безосновательно.

Их полномочия ограничены проверкой и изъятием исключительно военно-учетных документов (военный билет, приписное свидетельство) в случаях, предусмотренных законом,
– сказал Франчук.

Так, ТЦК имеют право изымать исключительно документы, связанные с военным учетом. Это могут быть:

  • военный билет;
  • приписное свидетельство;
  • временное удостоверение военнообязанного;
  • другие документы, которые подтверждают пригодность к военной службе.

"ТЦК не имеют права изымать у вас паспорт, водительское удостоверение, банковские карточки и другие документы, которые не касаются воинского учета", – отмечает адвокат.

Алгоритм действий, если в ТЦК документы забрали незаконно

Юрист объяснил, как действовать в случае незаконного изъятия документов:

  • Требуйте объяснения. Спросите у представителей ТЦК, на каком основании они изымают ваши документы. Попросите показать соответствующий правовой акт или распоряжение, которое это позволяет.
  • Зафиксируйте ситуацию. Если это возможно, запишите разговор или зафиксируйте факт изъятия документов на видео. Это может быть важным доказательством в случае подачи жалобы.
  • Обратитесь в полицию. В случае незаконного изъятия документов немедленно обратитесь в полицию с заявлением о неправомерных действиях. Ваше заявление должно быть официально зарегистрировано, и вы имеете право получить выписку из реестра.
  • Подавайте жалобу в прокуратуру или суд. Если полиция бездействует или ситуация требует дополнительных мер, вы можете обратиться с жалобой в прокуратуру или подать иск в суд с требованием вернуть документы и привлечь виновных к ответственности.
  • Обратитесь в правозащитные организации. Существует ряд правозащитных организаций, которые могут оказать юридическую помощь и поддержку в таких ситуациях.

"Всегда помните, что ни одно учреждение, включая ТЦК, не имеет права нарушать ваши законные права. Если вы чувствуете давление или угрозы, немедленно ищите юридическую помощь", – резюмировал адвокат.