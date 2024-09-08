Могут ли ТЦК изымать документы и что делать в таком случае: юрист дал пояснения

Из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия, в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Важно понимать, могут ли в ТЦК изымать документы у мужчин.

Ответ на этот вопрос дал адвокат Дмитрий Франчук изданию "РБК-Украина". Также юрист объяснил, как действовать в случае незаконного изъятия документов.

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Могут ли в ТЦК изымать документы военнообязанных

Юрист объяснил, что ТЦК не имеют права изымать любые документы безосновательно.

Их полномочия ограничены проверкой и изъятием исключительно военно-учетных документов (военный билет, приписное свидетельство) в случаях, предусмотренных законом,

– сказал Франчук.

Так, ТЦК имеют право изымать исключительно документы, связанные с военным учетом. Это могут быть:

военный билет;

приписное свидетельство;

временное удостоверение военнообязанного;

другие документы, которые подтверждают пригодность к военной службе.

"ТЦК не имеют права изымать у вас паспорт, водительское удостоверение, банковские карточки и другие документы, которые не касаются воинского учета", – отмечает адвокат.

Алгоритм действий, если в ТЦК документы забрали незаконно

Юрист объяснил, как действовать в случае незаконного изъятия документов:

Требуйте объяснения. Спросите у представителей ТЦК, на каком основании они изымают ваши документы. Попросите показать соответствующий правовой акт или распоряжение, которое это позволяет.

Зафиксируйте ситуацию. Если это возможно, запишите разговор или зафиксируйте факт изъятия документов на видео. Это может быть важным доказательством в случае подачи жалобы.

Обратитесь в полицию. В случае незаконного изъятия документов немедленно обратитесь в полицию с заявлением о неправомерных действиях. Ваше заявление должно быть официально зарегистрировано, и вы имеете право получить выписку из реестра.

Подавайте жалобу в прокуратуру или суд. Если полиция бездействует или ситуация требует дополнительных мер, вы можете обратиться с жалобой в прокуратуру или подать иск в суд с требованием вернуть документы и привлечь виновных к ответственности.

Обратитесь в правозащитные организации. Существует ряд правозащитных организаций, которые могут оказать юридическую помощь и поддержку в таких ситуациях.

"Всегда помните, что ни одно учреждение, включая ТЦК, не имеет права нарушать ваши законные права. Если вы чувствуете давление или угрозы, немедленно ищите юридическую помощь", – резюмировал адвокат.