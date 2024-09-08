Відповідь на це питання дав адвокат Дмитро Франчук виданню "РБК-Україна". Також юрист пояснив, як діяти у випадку незаконного вилучення документів.

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Чи можуть у ТЦК вилучати документи військовозобов'язаних

Юрист пояснив, що ТЦК не мають права вилучати будь-які документи безпідставно.

Їхні повноваження обмежені перевіркою та вилученням виключно військово-облікових документів (військовий квиток, приписне свідоцтво) у випадках, передбачених законом,

– сказав Франчук.

Так, ТЦК мають право вилучати виключно документи, пов'язані з військовим обліком. Це можуть бути:

військовий квиток;

приписне свідоцтво;

тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

інші документи, які підтверджують придатність до військової служби.

"ТЦК не мають права вилучати у вас паспорт, посвідчення водія, банківські картки та інші документи, які не стосуються військового обліку", – наголошує адвокат.

Алгоритм дій, якщо в ТЦК документи забрали незаконно

Юрист пояснив, як діяти у випадку незаконного вилучення документів:

Вимагайте пояснення. Запитайте у представників ТЦК, на якій підставі вони вилучають ваші документи. Попросіть показати відповідний правовий акт або розпорядження, яке це дозволяє.

Зафіксуйте ситуацію. Якщо це можливо, запишіть розмову або зафіксуйте факт вилучення документів на відео. Це може бути важливим доказом у разі подання скарги.

Зверніться до поліції. У разі незаконного вилучення документів негайно зверніться до поліції з заявою про неправомірні дії. Ваша заява повинна бути офіційно зареєстрована, і ви маєте право отримати витяг з реєстру.

Подавайте скаргу до прокуратури або суду. Якщо поліція не діє або ситуація вимагає додаткових заходів, ви можете звернутися зі скаргою до прокуратури або подати позов до суду з вимогою повернути документи та притягнути винних до відповідальності.

Зверніться до правозахисних організацій. Існує низка правозахисних організацій, які можуть надати юридичну допомогу та підтримку у таких ситуаціях.

"Завжди пам'ятайте, що жодна установа, включаючи ТЦК, не має права порушувати ваші законні права. Якщо ви відчуваєте тиск або погрози, негайно шукайте юридичну допомогу", – резюмував адвокат.