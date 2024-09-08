Ответ на этот вопрос дал адвокат Дмитрий Франчук изданию "РБК-Украина". Также юрист объяснил, как действовать в случае незаконного изъятия документов.
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Могут ли в ТЦК изымать документы военнообязанных
Юрист объяснил, что ТЦК не имеют права изымать любые документы безосновательно.
Их полномочия ограничены проверкой и изъятием исключительно военно-учетных документов (военный билет, приписное свидетельство) в случаях, предусмотренных законом,
– сказал Франчук.
Так, ТЦК имеют право изымать исключительно документы, связанные с военным учетом. Это могут быть:
- военный билет;
- приписное свидетельство;
- временное удостоверение военнообязанного;
- другие документы, которые подтверждают пригодность к военной службе.
"ТЦК не имеют права изымать у вас паспорт, водительское удостоверение, банковские карточки и другие документы, которые не касаются воинского учета", – отмечает адвокат.
Алгоритм действий, если в ТЦК документы забрали незаконно
Юрист объяснил, как действовать в случае незаконного изъятия документов:
- Требуйте объяснения. Спросите у представителей ТЦК, на каком основании они изымают ваши документы. Попросите показать соответствующий правовой акт или распоряжение, которое это позволяет.
- Зафиксируйте ситуацию. Если это возможно, запишите разговор или зафиксируйте факт изъятия документов на видео. Это может быть важным доказательством в случае подачи жалобы.
- Обратитесь в полицию. В случае незаконного изъятия документов немедленно обратитесь в полицию с заявлением о неправомерных действиях. Ваше заявление должно быть официально зарегистрировано, и вы имеете право получить выписку из реестра.
- Подавайте жалобу в прокуратуру или суд. Если полиция бездействует или ситуация требует дополнительных мер, вы можете обратиться с жалобой в прокуратуру или подать иск в суд с требованием вернуть документы и привлечь виновных к ответственности.
- Обратитесь в правозащитные организации. Существует ряд правозащитных организаций, которые могут оказать юридическую помощь и поддержку в таких ситуациях.
"Всегда помните, что ни одно учреждение, включая ТЦК, не имеет права нарушать ваши законные права. Если вы чувствуете давление или угрозы, немедленно ищите юридическую помощь", – резюмировал адвокат.