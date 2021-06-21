Через Росію майже 3,5 мільйона українців потребують гуманітарної допомоги – Голос Америки

Пресаташе посольства США в Україні Деніел Лангенкамп заявив, що через агресію Росії на Сході України майже 3,5 мільйона громадян потребують гуманітарної допомоги. Це призвело й до внутрішнього переміщення понад мільйона українців.

За словами Лангенкампа, саме російська агресія є головною причиною великої кількості переселенців. Водночас він зауважив, що США є найбільшим постачальником гуманітарної допомоги у світі.

Санкції проти Білорусі

Євросоюз, США, Канада та Велика Британія запровадять додаткові санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Це є відповіддю на насильство, репресії, а також примусову посадку літака у Мінську й арешт активіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги. У санкційний список Міністерства фінансів США потрапили 16 білоруських офіційних й приватних осіб та 5 державних установ.

Тропічний шторм у США

На півдні Сполучених Штатів вирує тропічний шторм Клодетт. В Алабамі негода забрала життя вже 12 людей. З надзвичайними погодними умовами місцева влада пов'язує й моторошну аварію на трасі, внаслідок якої загинуло 9 дітей та одна доросла особа. Вони поверталися з відпочинку на пляжі.

Масові стрілянини не вщухають

Впродовж 19 – 20 червня у США сталося 10 масових стрілянин. Внаслідок цього померли щонайменше 7 людей, а поранення отримали близько 50 осіб. Частина випадків трапилася під час вечірок і святкувань у Каліфорнії, Індіані та Колорадо. Також масові стрілянини зафіксували й в інших штатах.

Випуск "Голос Америки" за 21 червня 2021 року: дивіться відео