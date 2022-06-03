В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: негайно прямуйте в укриття

Росіяни продовжують обстрілювати українські міста. Тож приблизно о 22:20 3 червня в усіх областях України оголосили повітряну тривогу.

Ні в якому разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже внаслідок ворожих ракетних атак від початку повномасштабної війни вже загинули багато мирних українців.

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В усій Україні оголосили повітряну тривогу

Через загрозу ворожого обстрілу ввечері 3 червня в усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Сирени лунали у:

Чернігівській області;

Закарпатській області;

Київській області;

Тернопільській області;

Рівненській області;

Івано-Франківській області;

Житомирській області;

Донецькій області;

Волинській області;

Львівській області;

Хмельницькій області;

Вінницькій області;

Сумській області;

Кіровоградській області;

Черкаській області;

Запорізькій області;

Харківській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Миколаївській області;

Чернівецькій області;

Одеській області.

Також повітряна тривога триває у Луганській області. Її оголосили ще 4 квітня, тобто понад 60 днів тому.

Повітряну тривогу не оголосили лише на частково окупованій росіянами Херсонщині.

Станом на 23:30 в усіх областях, окрім Луганської, повідомили про відбій повітряної тривоги



Карта повітряних тривог станом на 22:36 3 червня / Скриншот alerts.in.ua

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Не поширюйте жодних фото чи відео "прильотів"

Під час повітряної тривоги важливо не публікувати жодних фото чи відео з наслідками ворожих обстрілів. Також не слід поширювати адреси місць "прильотів", адже така інформація лише коригує окупантів.

Почувши звук сирен, варто одразу ж йти до найближчого укриття чи знайти безпечне місце. Зокрема, можна скористатися "правилом двох стін". Для цього потрібно піти у кімнату без вікон всередині будинку чи квартири та перебувати ближче до опорної стіни.

За можливості слід повідомити про повітряну тривогу своїх літніх або маломобільних сусідів та допомогти їм дістатися до безпечного місця. В укриття потрібно взяти мобільний телефон, аби слідкувати за сповіщеннями місцевих департаментів цивільного захисту.

Саме на їхніх офіційних телеграм-каналах публікують повідомлення про відбій повітряної тривоги. Зауважте, що укриття можна покидати лише після відбою, який оголошують тоді, коли загроза ворожого ракетного обстрілу зникає.

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