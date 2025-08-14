Віктору Медведчуку та ще 12 членам організованої групи вручено підозри в роботі на військово-політичне керівництво Росії. За даними слідства, вони проводили інформаційно-підривну діяльність проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора та СБУ.

Що відомо про підозри для Медведчука та групи?

Офіс генпрокурора та СБУ зібрала масштабну доказову базу проти організованої групи "Другая Украина" з 13 осіб, яку очолював Віктор Медведчук. Їх підозрюють у проведенні медійних атак та інформаційно-підривній діяльності на користь Росії.

За словами Служби Безпеки, покази на них дав затриманий Кирило Молчанов, який співпрацював одразу з двома спецслужбами країни-агресора.

За завданням окупантів він разом із спільниками виправдовував російську агресію та дискредитував Україну на міжнародному рівні. Також намагався дестабілізувати ситуацію в державах-партнерах.

Окрім цього, за даними слідства, Молчанов особисто організовував у країнах ЄС вуличні акції на користь кремля, закликаючи до згортання міжнародної підтримки України.

За вказівками Медведчука вони готували та поширювали антиукраїнський контент через підконтрольні Телеграм-канали, відеохостинг Ютуб та зарубіжний рупор Кремля "Голос Європи" (Voice of Europe),

– додали в СБУ.

Встановлено, що Медведчук особисто фінансує діяльність злочинної організації, тісно співпрацюючи з адміністрацією Путіна та урядовими структурами Росії.