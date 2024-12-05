Путіну вірити не можна: Меркель вважає, Україні потрібні надійні безпекові гарантії
Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила на необхідності надійних гарантій безпеки для України, стверджуючи, що запевненням Володимира Путіна не можна довіряти.
Про це вона заявила в інтерв'ю на американському телеканалі CNN, інформує 24 Канал.
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Ми маємо надати Україні безпекові гарантії… Дуже чіткі та надійні, які ми не надали тоді, коли вона відмовилась від ядерної зброї. Україна не може залишитися без будь-якої безпекової гарантій в тому, що ми можемо вважати миром,
– заявила Меркель.
Вона наголосила, що "не можна вірити в домовленості з Путіним, це точно".
Меркель назвала Путіна брехуном
Ангела Меркель заявила, що спочатку не вважала президента Росії Володимира Путіна "нахабним брехуном". Мовляв, на початку її перебування на посаді Путін не був настільки відвертим у своїй нечесності.
Динаміка відносин між двома лідерами різко змінилася після анексії Криму Росією, що змусило Путіна пізніше визнати свою брехню щодо участі російських військ. З того переломного моменту Меркель стверджує, що підходила до взаємодії з Путіним з обережністю.