Мешканців громади на Прикарпатті закликали повідомляти адреси переселенців-чоловіків

Влада міста Снятин, що на Прикарпатті, закликала мешканців громади повідомляти адреси проживання внутрішніх переселенців чоловічої статі. Для цього у міській раді навіть оприлюднили окремі номери телефону.

У відповідному повідомленні у соціальній мережі фейсбук таку необхідність мерія пояснила тим, що внутрішні переселенці-чоловіки призивного віку не надто охоче реєструються у місцевих військкоматах. Тож жителів громади попросили "легалізувати та допомогти зареєструвати" всіх таких осіб, які мешкають з ними по сусідству.

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Міська рада Снятина закликає місцевих мешканців повідомляти адреси проживання внутрішніх переселенців

У повідомленні міської ради Снятина йдеться, що їхня громада завжди славилася своєю гостинністю та доброзичливістю, й тому місцеві мешканці радо надали прихисток багатьом внутрішнім переселенцям. Мерія зауважила, що у домівках жителів громади тимчасово поселилися не лише родичі та друзі, а й абсолютно незнайомі люди.

Разом з тим у дописі мовиться, що коли мешканці Снятинщини забезпечили дах над головою внутрішнім переселенцям, чоловіки громади стали на захист рідної країни та залишили свої домівки, щоб відправитись на фронт.

Ми знаємо, що закон у нас один для всіх, саме тому тимчасово переселені чоловіки зобов'язані зареєструватися у військкоматі та йти пліч-о-пліч з нашими рідними звільняти українську землю від російських окупантів,

– зазначається у повідомленні мерії.

Тому, за повідомленням, міська рада Снятина наполегливо просить місцевих мешканців повідомити адреси проживання тимчасово переселених осіб, що мешкають з ними по сусідству. Зазначається, що йдеться про чоловіків віком від 20 до 60 років.

"Можливо, їм потрібно надати консультації щодо реєстрації, щоб запобігти порушенню закону даними особами, унаслідок ухиляння від виконання ними військового обов'язку. Так буде справедливо", – наголосила у своєму дописі мерія.

Нагадаємо, що з березня 2022 року внутрішні переселенці-чоловіки призивного віку, після прибуття на місце тимчасового проживання в інші регіони України, зобов'язані стати на військовий облік у місцевому військкоматі. На це, залежно від області, у них законодавчо є від 24 до 72 годин з моменту приїзду.

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