Жителей общины на Прикарпатье призвали сообщать адреса переселенцев-мужчин

Власти города Снятын на Прикарпатье призвали жителей общины сообщать адреса проживания внутренних переселенцев мужского пола. Для этого в городском совете обнародовали отдельные номера телефона.

В соответствующем сообщении в социальной сети фейсбук такую необходимость мэрия объяснила тем, что внутренние переселенцы-мужчины призывного возраста не очень охотно регистрируются в местных военкоматах. Поэтому жителей общины попросили "легализовать и помочь зарегистрировать" всех лиц, проживающих с ними по соседству.

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Городской совет Снятина призывает местных жителей сообщать адреса проживания внутренних переселенцев

В сообщении городского совета Снятина говорится, что их община всегда славилась своим гостеприимством и доброжелательностью, поэтому местные жители радо предоставили убежище многим внутренним переселенцам. Мэрия отметила, что в домах жителей общины временно поселились не только родственники и друзья, но совершенно незнакомые люди.

Вместе с тем в сообщении говорится, что когда жители Снятинщины обеспечили крышу над головой внутренним переселенцам, мужчины общины встали на защиту родной страны и покинули свои дома, чтобы отправиться на фронт.

Мы знаем, что закон у нас один для всех, именно поэтому временно переселенные мужчины обязаны зарегистрироваться в военкомате и идти бок о бок с нашими родными освобождать украинскую землю от российских оккупантов,

– говорится в сообщении мэрии.

Поэтому, по сообщению, городской совет Снятина настоятельно просит местных жителей сообщить адреса проживания временно переселенных, проживающих с ними по соседству. Отмечается, что речь идет о мужчинах в возрасте от 20 до 60 лет.

"Возможно, им нужно предоставить консультации по регистрации, чтобы предотвратить нарушение закона данными лицами, вследствие уклонения от исполнения ими воинского долга. Так будет справедливо", - подчеркнула в своем сообщении мэрия.

Напомним, что с марта 2022 года внутренние переселенцы-мужчины призывного возраста, по прибытии на место временного проживания в другие регионы Украины, обязаны стать на военный учет в местном военкомате. На это в зависимости от области у них законодательно есть от 24 до 72 часов с момента приезда.

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