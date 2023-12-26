Попри війну, Метінвест Ахметова у 2023 році розпочав виробництво 25 нових видів продукції

Металургійні підприємства Групи Метінвест в Україні у 2023 році розпочали виробництво 25 нових видів продукції, включно зі спільним підприємством – комбінатом "Запоріжсталь", який випустив 14 нових продуктів.

Попри російське повномасштабне вторгнення, що триває в Україні вже майже два роки, підприємства Групи налагодили випуск нової продукції. Зокрема, частково компенсували виробництво активів у тимчасово окупованому Маріуполі.

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"Найбільше нових продуктів освоєно в сегменті напівфабрикатів, гарячекатаного рулонного та сортового прокату (по 7), а також холоднокатаного й оцинкованого рулонного прокату (по 2)", – розповіли у Метінвесті.

Левова частка нової продукції припала на комбінати "Запоріжсталь" та "Каметсталь". Два види нових продуктів освоїв виробник оцинкованого прокату Групи – "Юністіл".

Напівфабрикати

Комбінат "Запоріжсталь" розпочав випуск слябів різних розмірів із марок сталі S235, S275, S355. Ця продукція постачається на європейські активи Метінвесту, де з неї виготовляють гарячекатаний товстий лист та рулони.

А "Каметсталь" освоїла виробництво двох видів квадратної заготовки – безперервнолитої та гарячекатаної – з нових марок сталі та з підвищеними вимогами до структури та властивостей. Тепер комбінат використовує такі напівфабрикати для власного виробництва сортового прокату та катанки, а також постачає їх клієнтам в Україні та Європі.

Гарячекатаний, холоднокатаний та оцинкований рулон і лист

"Запоріжсталь" розпочала виготовлення 7 видів прокату для будівельної та машинобудівної галузі за європейськими, американськими та українськими стандартами. Зокрема, комбінат налагодив виробництво рулонної продукції марки S355J2 за європейським стандартом EN 10025-2 та його українським аналогом ДСТУ EN 10025-2. Продукція пройшла випробування й отримала підтвердження відповідності від міжнародного центру сертифікації. Гарячекатаний прокат зі сталі S355J2 запорізького виробництва вже успішно постачається до Польщі, Румунії та інших європейських країн.

Також "Запоріжсталь" цього року освоїла виробництво холоднокатаного рулону з конструкційних марок сталі S320GD та S350GD, призначеного для оцинкування. Раніше такий напівфабрикат для нанесення захисного покриття постачав ММК імені Ілліча.

Налагодження випуску цієї продукції на "Запоріжсталі" дало змогу "Юністілу" відновити виготовлення та постачання конструкційного оцинкованого рулону, що використовується у виробництві будівельних металоконструкцій,

– пояснили у компанії.

Кооперація "Запоріжсталі" та "Юністілу" посилилася й шляхом іншого напряму співпраці. У 2023 році в цеху холодної прокатки комбінату завершився процес освоєння технології різання оцинкованих рулонів на листи, що дало змогу значно збільшити обсяги реалізації такої продукції на внутрішньому ринку.

Сортовий прокат

Новинки в цьому сегменті – заслуга працівників комбінату "Каметсталь". Підприємство розпочало виробництво сталевих помольних куль діаметром 25 та 100 міліметрів, а також профілю СВП27 для гірничо-металургійного комплексу. Також комбінат випустив два види катанки:

діаметром 7,5 міліметрів із марки SAE 1008 за американським стандартом

та з європейської сталі С80D2 діаметром 8 міліметрів.

Вироби використовуються для перетягування в дріт, виготовлення канатів та метизної продукції.

Поза тим, "Каметсталь" розпочала виробництво арматури діаметром 36 міліметрів класу А500С. Такий прокат затребуваний під час реалізації відповідальних будівельних та інфраструктурних проєктів і застосовується для зведення мостів, укриттів та багатоповерхових споруд.

А для підприємств машинобудівної галузі металургійний комбінат налагодив серійне виготовлення гарячекатаного круглого прокату діаметром 42 міліметрів, що використовується для створення деталей та конструктивних елементів механізмів і машин.