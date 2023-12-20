Війна відкоригувала ці плани, але вони в цілому не змінилися. Про це в інтерв'ю розповів генеральний директор компанії Юрій Риженков.

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"Модернізацію "Запоріжсталі" ми оцінювали в суму близько 2 мільярдів доларів. Проте зелена металургія потребує багато металобрухту, або високоякісних DR-окатків, тому одночасно нам потрібно буде модернізувати наші ГЗК під виробництво високоякісних окатків. Якщо підсумувати інвестиції в зелену трансформацію наших українських активів – ГЗК, "Каметсталі" та "Запоріжсталі", то загальна сума приблизно 9 мільярдів доларів. Це реально зробити, і ми плануємо це робити після закінчення війни. Це інвестиційна програма на 5 – 10 років", – наголосив Риженков.



Разом з тим компанія планує найближчим часом розпочати будівництво прокатного заводу в Італії потужністю 3 мільйони тонн на рік, який називають "пілотним проєктом з реконструкції "Запоріжсталі". Кошти на проєкт планують залучити переважно завдяки грантам та борговому капіталу за підтримки уряду Італії.

Цей завод зможе підвищити завантаженість наших ГЗК в Україні і стимулюватиме їх модернізацію під виробництво високоякісних окатків. В ЄС теж недостатньо металобрухту, щоб забезпечити всі металургійні заводи, які зараз модернізуються,

– зазначив керівник компанії.

Нагадаємо, Метінвест Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, за 9 місяців 2023 року перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 11 мільярдів гривень податків і зборів. Зокрема, було сплачено:

2,8 мільярда гривень податку на прибуток,

2,4 мільярда гривень єдиного соціального внеску,

2,3 мільярда гривень податку з доходів фізичних осіб.

Плата за користування надрами склала 1,5 мільярда гривень, екологічний податок – 449 мільйонів гривень.



Також від початку повномасштабної війни Метінвест допомагає українцям та Збройним Силам: на ці цілі компанія спрямувала вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 мільярди гривень – це допомога бійцям в рамках "Сталевого Фронту". За цей час компанія виготовила та передала бійцям броньовані щити для 200 фронтових машин, понад 200 сталевих бліндажів, а також закупила для військових понад 400 автомобілів, понад 1500 дронів, майже 2 000 тепловізорів і 875 одиниць комунікаційного обладнання.