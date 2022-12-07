Метінвест допомагатиме українським військовим та мирним жителям з протезуванням

Група Метінвест у рамках благодійної ініціативи "Рятуємо життя" запроваджує масштабну програму. Компанія профінансує протезування та реабілітації військових і мирних жителів України, які постраждали внаслідок бойових дій.

Такий напрямок благодійності Метінвест обрав не випадково, адже від атак росіян кількість українців, що потребують протезування, на жаль, зростає.

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Крім цього, люди особливо гостро потребують допомоги у цьому питанні. Після втрати кінцівки вони часто не знають, куди і до кого звертатись. Та й вартість процедури часто не по кишені українцям: ціни на протезування стартують від кількох тисяч євро. Саме тому Група Метінвест зосередилась на цій вітці допомоги військовим та мирним жителям України.

Як працює ініціатива "Рятуємо життя"

В першу чергу, Метінвест фінансуватиме протезування і реабілітацію своїх співробітників, що боронять країну в Збройних Силах України. До слова, близько 7 тисяч працівників компанії пішли на фронт. Тож у рамках ініціативи "Рятуємо життя" спільно з Проєктом підтримання протезування в Україні та їхніми партнерами ProsthetiKa й Razom for Ukraine представники Метінвесту візьмуть на себе організаційні та документарні питання щодо протезування постраждалих. Перші 9 людей вже чекають на свої протези.

За словами організаторів ініціативи, до програми допомоги увійде:

підготовка до протезування,

встановлення протезів і подальше обстеження в українських клініках,

фізична й психологічна реабілітації.

На першому етапі програма "Рятуємо життя" надасть допомогу 16 співробітникам компанії та членам їхніх сімей, що перебувають в Україні та за її межами.

"Війна застала мене з сім'єю на гірськолижному курорті на Заході України. Повернувшись до Запоріжжя, я одразу приєднався до лав ЗСУ. Під час бойового завдання у Пісках, під Донецьком, отримав уламкове поранення руки, через що довелося зробити операцію з ампутації лівої кисті. Проте завдяки Метінвесту я став учасником спільної благодійної програми Гуманітарної ініціативи "Рятуємо життя" та Проєкту підтримання протезування в Україні. Зараз проходжу протезування та отримую норвезький біонічний протез, завдяки якому сподіваюся продовжити жити повноцінним життям без обмежень. Це дуже важлива ініціатива для усіх військовослужбовців Сил оборони України, яким довелося перенести ампутацію", – поділився Анатолій Узлов, військовослужбовець, а у мирний час сталевар "Запоріжсталі".

Метінвест надає допомогу українцям у протезуванні / Фото Метінвест

Найближчим часом програму "Рятуємо життя" будуть розширяти, відтак допомогу у протезуванні отримають ветерани війни і мирні жителі у регіонах, де працює Метінвест.

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Освітня платформа для фахівців у галузі протезування

Другим напрямком діяльності "Рятуємо життя" стане створення онлайн-платформи для навчання фахівців галузі протезування кінцівок та супутньої реабілітації. Завдяки цьому медики отримають відповіді на поширені питання:

які етапи реабілітації існують, що потрібно робити під час кожного з них,

як сприяти кращому результату під час протезування кінцівок,

як відбувається протезування кінцівок,

як допомогти людині опанувати протез, та застосувати усе це на практиці.

Метінвест реалізує проєкт у партнерстві з Ukraine Prosthetic Assistance Project, що заснований за підтримки всесвітньо відомої організації ProsthetiKa, яка з 2015 року займається підвищенням кваліфікації спеціалістів протезування в Україні. За 7 років існування організація підготувала 400 фахівців та допомогла понад 100 пацієнтам.

Відомо, що навчання медиків складатиметься із 5 курсів, що включатимуть реабілітаційні програми, інформацію для спеціалістів із протезування та з догляду за пацієнтами. В онлайн-доступі будуть як відеолекції, так і практичні завдання від викладачів з України, США, Великої Британії та Швеції. Усі учасники курсів отримають сертифікати вкінці навчання.

Що варто знати про ініціативу "Рятуємо життя"

Гуманітарну ініціативу "Рятуємо життя" створила Група Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну.

Завдяки ініціативі компанія надає безперервну допомогу українцям харчами та предметами першої потреби. Для цього організовано два хаби у Польщі, де збирають, сортують та готують до відправлення гуртові вантажі.

Понад 303 тисячі українців вже отримали допомогу від "Рятуємо життя" у вигляді наборів харчів та засобів гігієни.

До проєкту вже долучились 189 компаній зі всього світу. Зокрема, Німеччини, Італії, Польщі, Нідерландів, Іспанії, США, Великої Британії, Швейцарії, Греції, ОАЕ та інших країн.

Гуманітарну допомогу Метінвест доставляє у координації з урядом. Вона охоплює 37 громад на території Донецької, Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Запорізької областей.

"Рятуємо життя" надає підтримку і медичній галузі. Від початку війни до лікарень України доставлено медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на загальну суму 240 тисяч євро.

"Ініціатива "Рятуємо життя" від початку війни допомагає всім, хто цього потребує найбільше. Вона була створена для запобігання гуманітарній катастрофі в регіонах, наближених до лінії фронту. Ми допомогли сотням тисяч українців харчами та предметами першої потреби, а лікарням – медикаментами й обладнанням. Також допомагаємо в психологічному відновленні, навчанні та реінтеграції постраждалих від війни жінок і дітей. Щоб подолати нові виклики війни, ми розширюємо нашу гуманітарну місію – запроваджуємо масштабну програму протезування і реабілітації для поранених ветеранів і мирних жителів. Адже українці, яким ми завдячуємо своїми життями, заслуговують на найкращі протези", – підсумував генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.