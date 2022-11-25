За офіційними даними, які Метінвест опублікував на своєму сайті, найбільша виплата – це податок із прибутку. Тільки за січень – вересень 2022 року українські підприємства, що входять до Групи Метінвест, у сумі перерахували 6 мільярдів гривень.

До теми "Азовсталь" – це символ, який нам треба відновити, – директор Метінвесту

Другою за розміром є виплати, що покривають єдиний соціальний внесок. За рахунками компанія сплатила 3,3 мільярда гривень.

Податок на доходи фізичних осіб і плата за користування надрами приніс до бюджету України понад 3 мільярди гривень: цю суму компанія перерахувала за останні 9 місяців.

Крім цього, підприємства Метінвесту та спільні підприємства Групи збільшили виплату рентної плати на видобуток залізної руди на 40% проти аналогічного періоду минулого року – до 2,9 мільярда гривень. Водночас плату за землю збільшили на 35%, тому компанія сплатила 856 мільйонів гривень.

Які ще суми надійшли до бюджету України від Метінвесту

Значним джерелом наповнення державного та місцевих бюджетів України став екологічний податок. За останні 9 місяців Метінвест передав 511 мільйонів гривень за цими рахунками.

"У ці скрутні часи ми намагаємося підтримати економіку країни в будь-який можливий спосіб. Усупереч зупинці кількох підприємств у Маріуполі й Авдіївці, Метінвест залишається одним із найбільших платників податків, надійною опорою економіки України. Закриття через війну чорноморських портів призводить до важкої ситуації з логістикою продукції наших ГЗК у Кривому Розі, зменшення рівня завантаження, простою підприємств. Проте ми шукаємо альтернативні шляхи для експорту продукції, покращуємо операційну ефективність, допомагаємо армії та населенню, щоб якнайшвидше наблизити перемогу України", – прокоментував генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.