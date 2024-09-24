Значно дорожче, ніж планували: будівництво метро на Виноградар коштуватиме на 8 мільярдів більше

Відновлення будівництва метро на Виноградар коштуватиме Києву значно дорожче, ніж планувалося. Зокрема, на 8 мільярдів гривень.

Таких висновків дійшли фахівці в результаті аудиту фінансової діяльності комунального підприємства "Київський метрополітен". Про це заявила Держаудитслужба.

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Метро на Виноградар коштуватиме на 8 мільярдів дорожче

Прострочений борг у 4 мільярди гривень, відтермінування будівництва важливої транспортної артерії столиці та подорожчання на 8 мільярдів – результат "бізнес-схем" недоброчесного підрядника АТ "Київметробуд" та бездіяльності столичної влади,

– заявили в Держаудитслужбі.

Як з'ясували аудитори, "Київметробуд", який у 2018 – 2019 роках отримав з бюджету авансові платежі у розмірі 2,59 мільярда гривень, використовував ці гроші не за призначенням та не освоїв у терміни, визначені договором.

Замість того, щоб продовжувати будівництво Сирецько-Печерської лінії, підрядник розмістив частину перерахованих від КП "Київський метрополітен" коштів на депозитах. Зокрема, у 2019 році "Київметробуд" поклав 1,7 мільярда гривень на банківські рахунки у ПАТ АБ "Укргазбанк",

– зазначили в Держаудитслужбі.

Додали, окрім того, протягом 2018 – 2019 років бюджетні кошти скеровувалися на оплату різних аудиторських, юридичних, консультаційних послуг, страхування фінансових ризиків, надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги іншій юридичній особі тощо.

При цьому власне на саме будівництво гроші майже не йшли,

– наголосили в Держаудитслужбі.

Водночас зазначили, це не завадило "Київському метрополітену" у грудні 2019 року перерахувати підряднику ще додатково 1,41 мільярда гривень, з яких було освоєно тільки 44,1 мільйона. Як результат – майже 4 мільярди гривень перетворилися у прострочену заборгованість.

Тепер відновлення будівництва метро на Виноградар обійдеться бюджету у 2,5 раза дорожче. За результатами перерахунку показників вартості робіт, кошторис за 6 останніх років (з 2018 до 2024-го) збільшився на 8 мільярдів, – з 5,9 до майже 14 мільярдів гривень,

– заявили в Держаудитслужбі.

Додали, що також варто врахувати додаткові витрати на коригування проєкту будівництва. Воно обійдеться бюджету ще у 69,4 мільйона гривень.