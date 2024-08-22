Виноградар – найвіддаленіший житловий масив Подільського району Києва, за ним – ліси, Пуща-Водиця та Ірпінь. "Метро на Виноградар" – майже синонім "метро на Троєщину". Це традиційно щось, що ніяк не відбудеться. Навіть попри те, що частина тунелів до Виноградаря від станції метро "Сирець" готова, будівництво зупинене вже кілька років.

У серпні КП "Київський метрополітен" уклало договір на продовження будівництва метро до Виноградаря ТОВ "Група компаній "Автострада". Ця ж компанія зараз відбудовує проблемну ділянку метро між станціями "Либідська" та "Деміївська". Будівництво вартістю 13,785 мільярда гривень триватиме 30 місяців.

24 Канал зібрав усе, що відомо про добудову метро на Виноградар.

Історія метро на Виноградар: проєкт, якому пів століття

Перші багатоповерхівки постали в новому житловому районі на початку 1970-их – до цього там розташовувалися сади, залишки яких зберігалися вздовж проспекту Правди (нині – Європейського Союзу) до 2010-их років. Для тогочасного Києва Виноградар був краєм світу – до найближчого метро, станції "Нивки" – кільканадцять зупинок тролейбуса. Трохи ближче – трамвай до Подолу, який всередину Виноградаря не прямує.



Виноградар / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

Шляхом розв'язання транспортної проблеми мав би стати метрополітен. У 1974 році на мапі метро з'являється третя, зелена лінія, на якій зображено станцію "Вітряні гори" поруч із Виноградарем.

Це мала бути станція, наступна за "Сирцем". У реальності ж зелену лінію відкрили 1989 року, а станцію "Сирець", яка досі є кінцевою – у 2004-му.



Схема метро 1974 року / Архів Олега Тоцького

З 1970-их і понині станції на Виноградарі перекочовують зі схеми на схему. Лише в 2016 році Київський метрополітен оголосив тендер на будівництво станцій на Виноградар та виділив на це 18 мільйонів гривень. Переможцем став "Київметробуд".

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Старт робіт та відкриття станцій переносилося з року на рік. Спочатку станції мали почати споруджувати у 2017 році, а відкрити у 2020-му. Роботи все ж таки почали у 2019-му, а відкриття згодом перенесли на грудень 2021 року – у листопаді 2020-го мер Києва Віталій Кличко писав, що "будівництво метро триває за графіком". Але вже у 2020-му будмайданчики спорожніли, залишившись без техніки та будівельників.

Візуалізації станцій на Виноградарі / Київметропроект, "Вечірній Київ"

Які станції мали збудувати За останнім планом передбачено будівництво двох станцій від "Сирця" – "Мостицької" на вулиці Межовій та "Варшавської" (попередня проєктна назва – "Проспект Правди") на проспекті Європейського Союзу. Також планувалося розгалуження після станції "Мостицька" з двома станціями: "Виноградар" та "Вулиця Маршала Гречка" (нині – Івана Виговського).



Зараз побудовано один з тунелів від станції "Сирець" завдовжки близько 1250 метрів та завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла. Між "Мостицькою" та "Варшавською" встигли частково збудувати конструкції тунелю та підстанції.

Як зазначили 24 Каналу в КМДА, актуальний план включає першу чергу з двома станціями – "Мостицька" та "Проспект Правди" ("Варшавська"), а також розгалуження в бік станції "Виноградар" та електродепо.



Забудова проспекту Європейського Союзу, праворуч має бути станція "Варшавська" / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

Депозити замість метро: що не так з "Київметробудом"

Будівництвом станцій та тунелів до Виноградаря займався "Київметробуд" – компанія, що будувала метро у столиці упродовж десятиліть. Проте попри заяви Кличка, що метро на Виноградар побудують вчасно, ця історія стала фіналом історії компанії.

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У листопаді 2018 року "Київметробуд" виграв тендер на будівництво метро в бік Виноградаря вартістю 5,98 мільярда гривень. Як писало видання "Наші гроші", на думку слідства, за допомогою "корупційних зв’язків в Кабінеті міністрів" генпідрядник зміг отримати аванс у розмірі 95% (замість 30%) і користуватися ним 24 місяці замість трьох місяців.

Далі йдеться про іншу суму – це сума оплати у розмірі 4 мільярди гривень, зафіксована у договорі. Також там було оговорено термін дії домовленостей – з 20 листопада 2018 року до 24 січня 2023 року.



Будмайданчик у 2020 році / КМДА

З 1 січня по 25 березня 2019 року на казначейський рахунок ПАТ "Київметробуд" як попередню оплату перерахували 2,59 мільярда гривень бюджетних коштів. Ці кошти компанія частково розміщувала на депозитах (1,5 мільярда гривень), а відсотки виводила через наближені компанії або філії. На будівництво метро кошти не витрачали.



20 січня 2020 року суд арештував кошти у розмірі 2,59 мільярда гривень, у лютому було накладено повторний арешт. У грудні 2023-го року метро розірвало договір з "Київметробудом" через зрив термінів будівництва.

Уже у квітні 2024 року Київська міська прокуратура повідомила, що з "Київметробуду" стягнули понад 139 мільйонів гривень до бюджету столиці.

За позовом Київського метрополітену тривають судові суперечки щодо стягнення частини попередньої оплати, яку не використали для будівництва, а також штрафів.

Новий підрядник: коли буде метро на Виноградарі

Наприкінці 2023 року, коли на ремонт закрили ділянку між "Либідською" та "Деміївською", на українському ринку метробудівництва з'явився новий гравець. Це "Група компаній "Автострада", що входить до холдингу MS Capital бізнесмена Максима Шкіля. Паралельно "Автострада" у столиці ремонтує тунелі синьої лінії.

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Активна фаза будівництва метро на Виноградар має розпочатися у жовтні, повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в ефірі Київ 24.

КП "Київський метрополітен" уклало договір на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар із ТОВ "Група компаній "Автострада". Умови договору не передбачають передплати. Компанія виконуватиме підрядні роботи власним коштом. І лише після перевірки державною експертизою якості виконаних робіт здійснюватиметься оплата. Наразі є низка питань щодо фіксування незавершених робіт, передачі будівельних майданчиків та обладнання новому підряднику. Нині триває оформлення всіх дозвільних документів, передбачених законодавством. Після цього, орієнтовно в жовтні, розпочнуться будівельні роботи. Основний об'єм припаде на 2025 рік,

– повідомив Кандибор.

За словами очільника дептрансу, 30% робіт на будмайданчиках метро на Виноградар уже виконані – при належному фінансуванні ділянки в напрямку масиву можуть добудувати за 30 місяців. Водночас Кандибор додав, що терміни будівництва можуть збільшуватися з огляду на повномасштабну війну, інфляцію та людський фактор: "Якщо підрядник відставатиме від строків, до нього застосовуватимуть штрафні санкції".

Вартість робіт становитиме 13,785 мільярда гривень. Нині триває оформлення всіх дозвільних документів, що передбачені законодавством, і передавання будівельних майданчиків підрядній організації, повідомили у метрополітені.



Після цього розпочнуться безпосередньо будівельні роботи.

Гендиректор "Автостради" Максим Шкіль дійсно у липні казав, що компанія почне роботи на Виноградарі без авансів, за рахунок власних обігових коштів: "Для нас рішення щодо заходу на ринок будівництва метро є стратегічним, компанія готувалась до цього 3 роки".

Шкіль повідомив про такі плани щодо добудови метро на Виноградар:

потрібно провести детальний аналіз стану виконання робіт, над якими працювали попередні підрядні організації;

далі необхідно зіставити фактично виконані обсяги робіт і ті, які потрібно виконати відповідно до наявних проєктних рішень;

після цього компанія проведе коригування проєкту в частині обсягів, виду робіт та їх вартості – в "Автостради" є власний проєктний інститут з окремим підрозділом підземного будівництва. Цей етап прагнуть розпочати негайно;

у найближчі місяці планують розпочати саме будівництво з 9 будівельними дільницями та цілодобовою роботою;

"Автострада" скаржиться на те, що за останні 10 років галузь будівництва метро "практично втрачена" – компанія проведе набір та навчання персоналу.

За словами Шкіля, суттєвий фактор, який буде впливати на темпи будівництва – це вчасне фінансування з боку держави виконання робіт. "Автострада" за умови належного фінансування планує вийти у 2025 році на повний темп роботи в цілодобовому режимі по всім ділянкам будівництва.

Загалом плануємо залучити понад 4000 працівників. Загальна сума інвестицій в цей проект складе понад 50 мільйонів доларів США. Компанія планує в найближчий місяць законтрактувати необхідне обладнання для будівництва метро, на суму понад 30 мільйонів доларів США. Також для того, щоб не було зупинок будівництва, розраховуємо на кредитні кошти та власний обіговий капітал в межах 1 мільярда гривень — ці кошти будуть використовуватись на випадок, якщо у замовника буде затримка з фінансуванням. Це дозволить покривати короткі касові розриви та продовжувати роботи,

– підсумував Шкіль.

У КМДА 24 Каналу підтвердили, що термін будівництва метро на Виноградар становитиме 30 місяців з моменту початку робіт "за умови наявності відповідних бюджетних асигнувань". Позитивний експертний звіт затверджено ДП "Укрдержбудекспертиза".

Чи вирішать дві нові станції транспортну проблему Виноградаря? Частково – так, адже фактично Виноградар отримає лише одну станцію на краю масиву, біля ТРЦ "Ретровіль" – це "Варшавська". Інша станція, "Мостицька", розташована у районі між Нивками та Пріоркою, і з Виноградарем безпосередньо не сполучена. Однак вона покращить транспортне сполучення північної частини Нивок та низки нових житлових комплексів.

Ще одне призначення метро – безпечне укриття від повітряних атак ворога. Однак лишається сподіватися, що до завершення будівництва нових станцій ця проблема вже не буде актуальною.