Ми почули бізнес, – Данило Гетманцев про податковий закон 5600
Джерело:24 канал
У Верховній Раді поспілкувалися з економічними експертами та переконують, що почули усі вимоги від бізнесу. Водночас закиди про "вбивство бізнесу" там заперечують і відкидають.
Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Він зазначив, що влада намагається знайти баланс у цій ситуації.
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"Ми почули бізнес. У нас були дуже плідні й важкі перемовини з експертами, які давали конструктивні зауваження до тексту законопроєкту", – наголосив Гетманцев.
Обтяження бізнесу
Нардеп підкреслив, що на думку експертів, повторні запити від податкової з вимогою надати інформацію чи документи, які уже їм надсилали, обтяжують бізнес.
Платник може відмовитися надавати відповіді на повторні запити,
– заявив Гетманцев.
За словами голови податкового комітету ВРУ, у такий спосіб влада погодилася з вимогами бізнесу та дала йому право не відповідати на запити ДПС із того самого питання.
Зміни в законі 5600
Водночас у законі змінили формулювання щодо надсилання запитів податкової. Мовиться про те, що запит скеровують у випадку, коли відомство "має докази, що можуть свідчити про порушення".
"Коли ми говоримо про податковий законопроєкт, повинні згадувати про баланс інтересів бізнесу, суспільства й держави. Якраз у комітеті є та точка, де ми намагаємося знайти цей баланс", – додав Гетманцев.
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Законопроєкт 5600: що відомо
- "Ресурсний" законопроєкт 5600 ухвалили в першому читанні у липні 2021 року. Наприкінці листопада його розглянули за спецпроцедурою, щоб обійти 11 тисяч правок.
- Закон називають "антиахметівським", оскільки він підвищує ренту на видобуток залізної руди, запроваджує акциз на виробництво альтернативної електроенергії. Саме на цих галузях спеціалізуються компанія "Метінвест" та ДТЕК Ріната Ахметова.
- Окрім іншого, зміни до закону передбачають запровадження податкових пільг для компаній у "шахтарських" областях, податкової амністії для держслужбовців, касового методу підрахунку постачання електроенергії, сплати ПДВ за операції з нерухомістю для забудовників тощо.