За законопроєкт проголосували 255 народних обранців.
Важливо Комітет парламенту затвердив фінальну редакцію "податкового" законопроєкту
Що відомо про законопроєкт №5600
Документ передбачає внесення змін до Податкового кодексу. Мета законодавчої ініціативи:
- створення більш ефективних механізмів адміністрування податків;
- недопущення безпідставного користування податковими пільгами;
- створення справедливих умов оподаткування для всіх платників податків.
Що саме зміниться для українців
- Закон запроваджує до 2037 року широкий перелік податкових пільг для компаній, що здійснюють діяльність у шахтарських регіонах. Звільняє від оподаткування прибутки виробників свійської птиці, крім курей.
- Дозволяє держслужбовцям, які не виконували публічні функції з 1 січня 2010 року, взяти участь у податковій амністії.
- До 2026 року запроваджується касовий метод обрахунку для постачання електроенергії.
- Передбачає, що за ставкою 0% може оподатковуватись продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення, безпосередньо отриманої платником у власність у процесі приватизації земель, які перебували у користуванні такого платника.
- Зобов'язує компанії-забудовників сплачувати ПДВ з операцій з нерухомістю;
- Запроваджує податку у вигляді 18% від доходів, отриманих від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості на рік. Досі ж у податковому кодексі міститься норма, що такі операції оподатковуються податком 5%.
Актуально Країна може втратити набагато більше, – Гетманцев про запровадження акцизу на залізну руду
Цей законопроєкт у ЗМІ назвали "антиахметівським" адже ним пропонується:
- підвищити розмір ренти на видобуток залізної руди (на якій спеціалізуються компанія "Метінвест" Ріната Ахметова),
- запровадити акцизний податок на електроенергію, вироблену з сонячних та вітрових електростанцій (ДТЕК Ріната Ахметова є власником найбільших потужностей "зеленої" енергетики в Україні).
Зазначимо, що у першому читанні законопроєкт №5600 ухвалили ще у липні 2021 року.