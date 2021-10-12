Так, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт №5600.

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Що відомо про законопроєкт

За допомогою законопроєкту хочуть забезпечити баланс бюджетних надходжень та усунути прогалини чинного законодавства.

Мета ініціативи

створення більш ефективних механізмів адміністрування податків;

недопущення безпідставного користування податковими пільгами;

створення справедливих умов оподаткування для всіх платників податків.

Законопроєкт збільшує ставки акцизного податку на алкоголь та екологічний податок в 5%.

Крім того, запроваджує оподаткування автомобілів середнього класу – машин, які не старші 5 років та їх середня ринкова вартість яких становить 1,3 мільйона гривень. Також ініціатива скасовує пільгу для підприємств на сплату податку на землю.

Коли нардепи розглядатимуть законопроєкт

Депутат Ярослав Железняк зазначив, що тепер у законопроєкті є 159 правок. За його словами ініціатива піде на розгляд вже з 18 жовтня.

Зверніть увагу! Законопроєкт розглядатимуть за особливою процедурою, яка дозволяє скороти час розгляду поправок в залі. Окремі фракції можуть наполягати всього на 5 поправках, а кожен нардеп – лише на одній.