Так, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил законопроект №5600.

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Что известно о законопроекте

С помощью законопроекта хотят обеспечить баланс бюджетных поступлений и устранить пробелы действующего законодательства.

цель инициативы

создание более эффективных механизмов администрирования налогов;

недопущение безосновательного пользования налоговыми льготами;

создание справедливых условий налогообложения для всех налогоплательщиков.

Законопроект увеличивает ставки акцизного налога на алкоголь и экологический налог в 5%.

Кроме того, вводит налогообложения автомобилей среднего класса – машин, не старше 5 лет и их средняя рыночная стоимость которых составляет 1,3 миллиона гривен. Также инициатива отменяет льготу для предприятий на уплату налога на землю.

Когда нардепы рассмотрят законопроект

Депутат Ярослав Железняк отметил, что на данный момент в законопроекте есть 159 поправок. По его словам инициатива пойдет на рассмотрение уже с 18 октября.

Обратите внимание! Законопроект будет рассмотрен по особой процедуре, которая позволяет сократить время рассмотрения поправок в зале. Отдельные фракции могут настаивать всего на 5 поправках, а каждый нардеп – на одной.