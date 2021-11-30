За законопроект проголосовали 255 народных избранников.

Важно Комитет парламента утвердил финальную редакцию "налогового" законопроекта

Что известно о законопроекте №5600

Документ предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс. Цель законодательной инициативы:

создание более эффективных механизмов администрирования налогов;

недопущение безосновательного пользования налоговыми льготами;

создание справедливых условий налогообложения для всех налогоплательщиков.

Что именно изменится для украинцев

Закон вводит до 2037 года широкий список налоговых льгот для компаний, осуществляющих деятельность в шахтерских регионах. Освобождает от налогообложения доходы производителей домашней птицы, кроме кур.

Позволяет госслужащим, не выполнявшим публичные функции с 1 января 2010 года, принять участие в налоговой амнистии.

До 2026 года вводится кассовый метод учета для поставки электроэнергии.

Предполагается, что по ставке 0% может облагаться налогом продажа земельного участка сельскохозяйственного назначения, непосредственно полученного плательщиком в собственность в процессе приватизации земель, которые находились в пользовании такого плательщика.

Обязывает компании-застройщики платить НДС с операций с недвижимостью;

Вводит налог в размере 18% от доходов, полученных от продажи третьего и последующих объектов недвижимости в год. До сих пор в налоговом кодексе содержится норма, что такие операции облагаются налогом 5%.

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Этот законопроект в СМИ назвали "антиахметовским", поскольку им предлагается:

повысить размер ренты на добычу железной руды (на которой специализируется компания "Метинвест" Рината Ахметова),

ввести акцизный налог на электроэнергию, производимую из солнечных и ветровых электростанций (ДТЭК Рината Ахметова является владельцем наибольших мощностей "зеленой" энергетики в Украине).

Отметим, что в первом чтении законопроект № 5600 был принят еще в июле 2021 года.

Любопытно! Количество поправок ко второму чтению проекта закона после обработки комитетом по соответствующей процедуре уменьшилось с более чем 11 тысяч до примерно 150.