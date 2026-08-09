США можуть дозволити Туреччині передати Україні зброї на 280 мільйонів доларів

Держдепартамент США повідомив Конгрес про можливу передачу Україні з турецьких запасів американського озброєння на близько 280 мільйонів доларів.

Про це повідомили в Держдепартаменті США.

Що відомо про новий пакет допомоги?

У Держдепартаменті зазначили, що йдеться, зокрема, про 12 пускових установок M270 MLRS, 70 ракет ATACMS та тисячі реактивних і артилерійських снарядів.

Оскільки зброя виготовлена у США, для її передачі Україні потрібен дозвіл Вашингтона. Таке повідомлення Держдеп направив Конгресу на початку серпня.

Законодавці мають 15 днів, щоб заблокувати угоду. Якщо Палата представників і Сенат не ухвалять спільної резолюції, дозвіл набуде чинності автоматично.

У США зазначають, що передача відповідає американським безпековим інтересам. Для Туреччини це також можливість позбутися частини застарілого озброєння та спрямувати ресурси на модернізацію.

Інші новини про військові допомогу для України

Сербія підтримає українську енергетику, виділивши для цього два мільйони євро. Країни також обговорили спільні економічні та логістичні проєкти.

Україна може отримати маленьку ракету CM-70. Ця ракета допоможе боротися з реактивними дронами росіян. Антидронову ракету Spear виробляє канадська компанія North Vector Dynamics (NVD).

Уряд Фінляндії ухвалив рішення не постачати українській армії ракети для зенітних ракетних комплексів Patriot. У Гельсінкі пояснюють такий крок необхідністю дбати про власні національні інтереси та збереженням обороноздатності.