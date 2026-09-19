Промовисті цифри на реактивних "Шахедах": "Флеш" вказав на цікаву деталь

Росія продовжує атакувати Україну новими реактивними "Шахедами". Ворог запускає їх прямо із заводів.

Про це розповів радник президента України з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Про що свідчать дати на "Шахедах", які запускають по Україні?

Аналіз збитих цілей показує, що між виробництвом деталей і використанням дронів у бойових діях минає дуже мало часу.

Елементи збитого "Шахеда" / Фото "Флеш"

На оприлюднених експертом фото збитих БпЛА чітко видно маркування з датою виготовлення конкретних деталей. Вони вказують на те, що Росія запускає по Україні реактивні безпілотники прямо з конвеєра.

Ворог продовжує атакувати нас реактивними "Шахедами" буквально прямо з заводу,

– пояснив "Флеш".

Водночас експерт уточнив, що на фото вказано дату виготовлення деталі. Сам "Шахед" виготовлено ще пізніше.

Подібні знахідки свідчать про те, що російська оборонна промисловість одразу відправляє виготовлену продукцію на фронт, не маючи можливості формувати довгострокові резерви.

Раніше "Флеш" зазначав, що росіяни зазвичай б'ють по українських містах "Шахедами" із датою випуску 5 – 15 днів тому.

Нагадаємо, Бескрестнов запропонував відкрити цивільним доступ до карти руху "Шахедів", якою користуються військові. Він вважає, що це допоможе людям краще розуміти, де є загроза.