Свою позицію радник президента з технологічних питань пояснив у фейсбук.

Навіщо цивільним надавати доступ до мапи руху дронів?

"Флеш" зазначив, що дані про рух безпілотників однаково можуть потрапляти до росіян, оскільки їх бачить велика кількість користувачів.

Зокрема, інформацію отримують адміністратори сотень Telegram-каналів і переказують її своїй аудиторії.

На думку Бескрестнова, доступ до карти варто надати й цивільним, адже це може допомогти врятувати життя.

Водночас точні координати, номери цілей та іншу службову інформацію він пропонує залишити доступною лише військовим. Цивільним, за його словами, достатньо розуміти, де саме зараз є загроза.

Якщо військові не погодять таку пропозицію, Бескрестнов запропонував інші варіанти.

Наприклад, можна надсилати людині сповіщення, коли "Шахед" наближається до неї, із зазначенням відстані до дрона.

Також інформацію можна показувати лише над містами або позначати місце перебування дрона квадратами приблизно 2 на 2 кілометри.

Це, на його думку, дало б цивільним достатньо інформації, не розкриваючи ворогу точні дані про роботу українських радарів.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що АЗС Київщини отримають доступ до системи повітряної обізнаності Сил оборони. Вона дозволяє в режимі реального часу отримувати інформацію про повітряні загрози.

Завдяки цьому відповідальні працівники заправок зможуть завчасно реагувати на небезпеку та, за потреби, припиняти роботу АЗС ще до офіційного оголошення повітряної тривоги.