Об этом рассказал советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что свидетельствует о том, что на "Шахедах", которые запускают по Украине, написано?

Анализ сбитых целей показывает, что между производством деталей и использованием дронов в боевых действиях проходит очень мало времени.

Элементы сбитого "Шахеда" / Фото "Флэш"

На опубликованных экспертом фотографиях сбитых БПЛА отчетливо видна маркировка с датой изготовления конкретных деталей. Они указывают на то, что Россия запускает по Украине реактивные беспилотники прямо с конвейера.

Враг продолжает проводить атаки на нас реактивными "Шахедами" буквально прямо с завода,

– пояснил "Флэш".

В то же время эксперт уточнил, что на фото указана дата изготовления детали. Сам "Шахед" был изготовлен еще позже.

Подобные находки свидетельствуют о том, что российская оборонная промышленность сразу отправляет изготовленную продукцию на фронт, не имея возможности формировать долгосрочные резервы.

Ранее "Флэш" отмечал, что россияне обычно наносят удары по украинским городам "Шахедами" с датой выпуска 5 – 15 дней назад.

Напомним, Бескрестнов предложил открыть гражданским лицам доступ к карте движения "Шахедов", которой пользуются военные. Он считает, что это поможет людям лучше понимать, где существует угроза.