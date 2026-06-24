Могли бути нові ракети: авіаексперт припустив, чим атакували завод у Воронежі

У Воронежі СОУ з використанням високоточних крилатих ракет атакували завод з виробництва електроніки для російських "Іскандерів" та Х-101. Є ймовірність, що могла бути залучена іноземна зброя. З 2024 року розгорнута програма, в межах якої модернізуються певні види американської для її експлуатації Силами оборони України.

Про це в етері 24 Каналу розповів авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський, додавши, що планувалось модернізувати ракети AGM-158 JASSM.

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Атака на завод у Воронежі: яка зброя могла використовуватись?

Коли Україна очікувала отримати F-16, тоді постало питання необхідності отримати й ракети JASSM, які могли б працювати хоча б на відстані 600 кілометрів, аби атакувати важливі військові об'єкти в Росії. У 2024 році стартувала програма, яка передбачала модернізацію ракет AGM-158 JASSM до варіанту AGM-188 загальною вагою 200 кілограмів та корисним навантаженням орієнтовно 50 кілограмів.

Це мало дозволити застосовувати ці ракети з літаків F-16 або покращених пілонів старого радянського зразка авіації, який Україна експлуатує. Авіаексперт нагадав, що були деякі заяви про те, що цей вид озброєння використовувався по тимчасово окупованій території України. Тобто тестування вже було.

Американці самі зацікавлені у створенні далекобійних ракет значно дешевших і цікавіших технологічно. Треба сказати про можливість використання наднизького профілю прольоту для того, щоб бути не поміченим на засобах радіолокацій,

– пояснив Храпчинський.

Аналіз атаки по воронезькому підприємству: дивіть у відео

Коментуючи атаку по заводу у Воронежі, авіаексперт вказав на три прильоти ракет у дві будівлі, що призвело до значних наслідків. Чи використовувались для ураження ракети Storm Shadow/SCALP чи AGM-188, зі слів Храпчинського, можна буде з'ясувати з огляду на уламки, якщо такі дані будуть оприлюднені.

Росіяни в будь-якому випадку будуть наголошувати, що була застосована західна зброя. Відповідно тиснутимуть на наших партнерів,

– озвучив Храпчинський.

Програма модернізації іноземних видів озброєння на фінішній прямій, перші випробування, як констатував директор з розвитку оборонного підприємства, вже відбулися. Тому є ймовірність, що СОУ могли використати саме ці ракети, тим паче з огляду на наявний сьогодні в Україні парк авіації. Він підсумував, що нові сучасні елементи підриву дають змогу завдати колосальної шкоди навіть попри незначну вагу бойової частини ракети.