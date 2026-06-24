Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, добавив, что планировалось модернизировать ракеты AGM-158 JASSM.

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Атака на завод в Воронеже: какое оружие могло быть использовано?

Когда Украина рассчитывала получить F-16, тогда встал вопрос о необходимости приобрести и ракеты JASSM, которые могли бы действовать хотя бы на расстоянии 600 километров, чтобы наносить удары по важным военным объектам в России. В 2024 году стартовала программа, предусматривавшая модернизацию ракет AGM-158 JASSM до варианта AGM-188 общим весом 200 килограммов и полезной нагрузкой примерно 50 килограммов.

Это должно было позволить применять эти ракеты с самолетов F-16 или с усовершенствованных пилонов авиации старого советского образца, которые эксплуатирует Украина. Авиаэксперт напомнил, что были некоторые заявления о том, что этот вид вооружения использовался по временно оккупированной территории Украины. То есть испытания уже проводились.

Американцы сами заинтересованы в создании дальнобойных ракет, значительно более дешевых и технологически интересных. Следует отметить возможность использования сверхнизкого профиля пролета для того, чтобы оставаться незамеченным средствами радиолокации,

– пояснил Храпчинский.

Анализ атаки на воронежское предприятие: смотрите в видео

Комментируя атаку на завод в Воронеже, авиаэксперт указал на три попадания ракет в два здания, что привело к значительным последствиям. Использовались ли для поражения ракеты Storm Shadow/SCALP или AGM-188, по словам Храпчинского, можно будет выяснить, изучив обломки, если такие данные будут обнародованы.

Россияне в любом случае будут подчеркивать, что было применено западное оружие. Соответственно, будут оказывать давление на наших партнеров,

– заявил Храпчинский.

Программа модернизации иностранных видов вооружения находится на финишной прямой, первые испытания, как отметил директор по развитию оборонного предприятия, уже состоялись. Поэтому существует вероятность, что СОУ могли использовать именно эти ракеты, тем более с учетом имеющегося сегодня в Украине авиационного парка. Он подытожил, что новые современные взрывные элементы позволяют нанести колоссальный ущерб даже несмотря на незначительный вес боевой части ракеты.