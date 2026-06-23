После атаки Вооружённых сил Украины на территории предприятия были обнаружены повреждения как минимум двух зданий. Об этом сообщают "Схемы".

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Каковы последствия удара по заводу в Воронеже?

Журналисты "Схем" опубликовали спутниковые снимки Planet Labs от 23 июня, на которых видны последствия удара по АО "Воронежский завод полупроводниковых приборов – Сборка". Сравнение фотографий до и после атаки свидетельствует о серьезных повреждениях производственной инфраструктуры предприятия.

В день атаки губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщал о повреждении производственных объектов одного из предприятий города.

Спутниковые снимки завода: смотрите видео

В то же время российские власти, как обычно, не уточнили название объекта, подвергшегося удару. По данным ресурса War&Sanctions, работающего под эгидой Главного управления разведки Министерства обороны Украины, предприятие является важным элементом российского оборонно-промышленного комплекса.

Что известно об атаке на завод?

В Воронеже зафиксировали попадание по заводу, производящему электронные компоненты для российского ракетного вооружения. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подтвердили, что удар по объекту был нанесен 22 июня высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования.

Речь идет о предприятии, которое является важной частью российского военно-промышленного комплекса и обеспечивает производство электроники для ракет и систем противовоздушной обороны. В частности, продукция завода используется при изготовлении крылатых ракет Х-101 и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-К".

Также предприятие поставляет полупроводниковые матрицы для бортовых цифровых вычислительных машин ракет 9М727 и электронные компоненты для зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Именно это оружие регулярно применяется российскими войсками для нанесения ударов по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

Завод находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Канады, Японии, Австралии, Украины и ряда других государств из-за участия в производстве компонентов для российского вооружения.

В Генштабе подчеркнули, что поражение таких производственных мощностей оказывает непосредственное влияние на возможности России по изготовлению новых ракет и пополнению своих запасов высокоточного вооружения. В настоящее время последствия атаки уточняются.