Зупиняють уламки на швидкості 480 м/с: в Україні створили балістичні штори Bronel

Постійні ракетно-дронові удари по тилових містах змушують українських інженерів шукати нестандартні рішення для захисту людей та обладнання. На стику оборонного сектору й будівельної індустрії з'явилася технологія, покликана нівелювати головну загрозу розбитого скла та вибухових хвиль.

В Україні презентували систему рухомих захисних панелей Bronel, які монтують безпосередньо перед вікнами для перехоплення вторинних уламків скла та боєприпасів під час детонацій.

Про запуск проєкту представниками оборонного та будівельного секторів повідомляє профільне видання Dev.ua. Конструкція розроблена не для заміни стаціонарних бомбосховищ, а як оперативний бар'єр для збереження життя персоналу та захисту критичного обладнання всередині робочих приміщень.

Технічні характеристики та механіка роботи

Основу захисного полотна становить багатошаровий балістичний пакет із негорючих матеріалів, аналогічних тим, що застосовують у військових бронежилетах. На відміну від жорстких металевих екранів, панель гасить імпульс удару завдяки пластичній деформації та розподілу кінетичної енергії по структурних волокнах.

Зовнішній шар виконаний зі зносостійкої синтетичної тканини Oxford, нечутливої до вологи, плісняви та обробки дезінфекційними розчинами. Стандартна секція має ширину 80 сантиметрів, висоту 300 сантиметрів і товщину 2 сантиметри, водночас геометрія монтажу вимагає перекриття віконного прорізу з запасом 15–20 сантиметрів з кожного боку.

Схема застосування штор у приміщенні. Рисунок Bronel

Випробування за стандартами НАТО

Через відчутну вагу балістичного наповнювача штори фіксують на посилених анкерних карнизах шириною 40 міліметрів для однодоріжкових систем та 80 міліметрів для дводоріжкових, закріплених у бетонних плитах або несних стінах. Ефективність виробу перевірили в Національному університеті оборони України за профільним військовим стандартом та нормами НАТО.

Під час стрільбових випробувань панель повністю зупинила стандартизований імітатор уламка F5 масою 1,1 грама, що рухався зі швидкістю 479,67 метра на секунду. Для порівняння, швидкість розльоту фрагментів фасадного скла під час вибуху рідко перевищує 30–150 метрів на секунду, що підтверджує трикратний запас міцності конструкції.

Пріоритет для дата-центрів та критичної інфраструктури

Розробники спрямовують систему на об'єкти телекомунікацій, медичні заклади, диспетчерські пункти та дата-центри класів Tier III і Tier IV. Монтаж Bronel на технологічних вікнах серверних залів, генераторних зон і станцій охолодження мінімізує ризик зупинки апаратних комплексів внаслідок уламкових посічень.

За словами керівника напряму розвитку бізнесу проєкту Артема Гензеля, штори у звичайному стані залишаються відкритими і зсуваються в суцільну лінію захисту виключно після оголошення сигналу тривоги.

Комплексний захист: від віконних панелей до протиракетних систем

В умовах постійного повітряного терору український оборонно-промисловий комплекс поєднує методи локального пасивного захисту з масштабними розробками протиповітряної оборони. Нагадаємо, раніше Україна тричі тестувала комплекси для перехоплення ракет у ближньому космосі для нейтралізації загрози від балістичного озброєння ворога.

Впровадження захисних екранів на кшталт Bronel виступає завершальним тактичним ешелоном, що локалізує ураження безпосередньо в точках ударних хвиль у тилових містах.