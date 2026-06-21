Турецький Bayraktar TB3 уперше знищив ціль лазерною зброєю

Турецький морський безпілотник Bayraktar TB3 під час чергових випробувань уперше успішно уразив наземну ціль високоточною ракетою з лазерним наведенням, підтвердивши свої бойові можливості.

Про це повідомляє The Defense Post.

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Які результати випробувань?

Під час чергового етапу випробувань Bayraktar TB3 успішно застосував високоточну ракету CIRIT виробництва Roketsan. Боєприпас уразив наземну ціль, підтвердивши можливість дрона ефективно діяти на близьких дистанціях.

У самій компанії Baykar зазначили, що під час тестового польоту ракета була запущена з однозарядного контейнера. Випробування проводили для перевірки здатності БпЛА знищувати цілі, які потребують швидкого реагування.

Нова конфігурація озброєння розширює бойові можливості Bayraktar TB3, зокрема, дає уражати об'єкти, які є поза ефективною зоною дії звичних мікробоєприпасів, заповнюючи таким чином важливу нішу в арсеналі БпЛА.

Що відомо про CIRIT?

Відомо, що вищезгадана ракета CIRIT калібру 70 міліметрів оснащена напівактивною лазерною головкою самонаведення. Завдяки цьому вона здатна точно уражати легкоброньовану техніку та живу силу противника.

Безпілотник виявляє ціль, лазер фіксує її координати, після чого ракета точно влучає в об'єкт. Система зберігає ефективність навіть за складних погодних умов. CIRIT поєднує відносно низьку вартість із високою точністю.

Які характеристики оновленого Bayraktar TB3?

Bayraktar TB3 став подальшим розвитком безпілотника TB2, однак отримав покращені характеристики та складні крила. Завдяки відповідній конструкції подібний апарат може базуватися на кораблях із короткою злітною палубою.

Зокрема, це можливо турецькому універсальному десантному кораблі TCG Anadolu. Згідно з характеристиками, максимальна злітна маса дрона становить 1450 кілограмів, водночас корисне навантаження сягає до 280 кілограмів.

Апарат оснащений турецьким турбодизельним двигуном PD170, а розмах його крил у розгорнутому стані сягає 14 метрів. БпЛА може перебувати в повітрі понад добу та виконувати як розвідувальні, так і ударні завдання на великій відстані.

Крім ракет CIRIT, TB3 може використовувати високоточні боєприпаси сімейства MAM, що розширює його бойові можливості.

До слова, раніше українська оборонно-технологічна компанія Fire Point заявила, що її ракета FP-7 пройшла випробування, зокрема стосовно дальності, швидкості, висоти польоту тощо, та наразі повністю готова до застосування.