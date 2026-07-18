ЗМІ розповіли, чим вдалося знищили російський Су-24М у Криму

16 липня стало відомо, що спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Омега" НГУ атакували російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" у Криму. Аналітики, проаналізувавши відео, припустили, що для ударів застосували американські дрони-камікадзе Hornet.

Про це пише "Мілітарний".

Що відомо про атаку та дрони-камікадзе Hornet?

БпЛА подолали до цілі відстань щонайменше понад 185 кілометрів від лінії бойового зіткнення. З огляду на те, що під час польоту необхідно було виконувати маневри, то реальна дальність польоту може бути ще більшою.

Довідково. Hornet – це розробка американської компанії Perennial Autonomy. Її власником є колишній CEO Google Ерік Шмідт.



Дрони цієї компанії застосовують в Україні з весни 2025 року у багатьох підрозділах. Ціна одного такого БпЛА становить менше як 5 тисяч євро.



Його злітна маса – близько 15 кілограмів, розмах крила – 2,2 метра, довжина планера – 1,4 метра, маса дрона без бойової частини та акумуляторної батареї – близько 5 кілограмів, максимальне корисне навантаження сягає 5 кілограмів.

Перший із дронів влучив у носову частину літака, а другий – завдав повторного удару в район паливних баків, що стало причиною остаточного знищення борта.

Цей літак міг належати 43-му окремому морському штурмовому авіаційному полку Чорноморського флоту Росії, який базувався на аеродромі "Саки" в Криму.

На знищеному Су-24 біля повітрозабірника двигуна можна побачити намальований прапор російського військово-морського флоту.

Втім, на відео також видно, що на літаку немає кількох панелей обшивки у верхній частині фюзеляжу, а ліхтар кабіни лежить на землі.

Аналітики припускають, що літак був небоєздатним після однієї з попередніх українських атак. Можливо, окупанти використовували його як макет та донор запчастин.

До слова, 17 липня дрони СБУ знищили російський військовий літак Ту-95 в Енгельсі. Дрони подолали близько 800 кілометрів. Цей борт росіяни використовували для ракетних ударів по Україні.