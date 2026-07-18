Об этом пишет "Милитарный".

Что известно об атаке и дронах-камикадзе Hornet?

БПЛА преодолели до цели расстояние не менее 185 километров от линии боевого столкновения. Учитывая, что во время полета необходимо было выполнять маневры, реальная дальность полета может быть еще больше.

Справочно. Hornet – это разработка американской компании Perennial Autonomy. Ее владельцем является бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт.



Дроны этой компании применяются в Украине с весны 2025 года во многих подразделениях. Цена одного такого БПЛА составляет менее 5 тысяч евро.



Его взлетная масса – около 15 килограммов, размах крыла – 2,2 метра, длина планера – 1,4 метра, масса дрона без боевой части и аккумуляторной батареи – около 5 килограммов, максимальная полезная нагрузка достигает 5 килограммов.

Первый из дронов попал в носовую часть самолета, а второй – нанес повторный удар в район топливных баков, что стало причиной окончательного уничтожения самолета.

Этот самолет мог принадлежать 43-му отдельному морскому штурмовому авиационному полку Черноморского флота России, который базировался на аэродроме "Саки" в Крыму.

На уничтоженном Су-24 возле воздухозаборника двигателя можно увидеть нарисованный флаг российского военно-морского флота.

Впрочем, на видео также видно, что у самолета отсутствуют несколько панелей обшивки в верхней части фюзеляжа, а фонарь кабины лежит на земле.

Аналитики предполагают, что самолет был небоеспособен после одной из предыдущих украинских атак. Возможно, оккупанты использовали его в качестве макета и донора запчастей.

К слову, 17 июля дроны СБУ уничтожили российский военный самолет Ту-95 в Энгельсе. Дроны преодолели около 800 километров. Этот самолет россияне использовали для ракетных ударов по Украине.