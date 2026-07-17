Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Что известно об ударе?
Президент Украины рассказал о новых успешных дальнобойных санкциях против России. Зеленский подтвердил, что СБУ уничтожили военный самолет Ту-95 в Энгельсе, который использовался для российских ракетных ударов по нашей стране. Он отметил, что расстояние от государственной границы до аэродрома – около 800 км.
По словам президента, Силы обороны атаковали объекты российской нефтяной отрасли и цели на временно оккупированной территории Украины.
Увеличиваем цену для России за агрессию против нашего государства и людей,
– отметил Зеленский.
Он поблагодарил украинских военных за точность.
ВСУ атаковали Энгельс: смотрите видео
Что известно о последних украинских ударах по России?
Во вторник, 14 июля, военно-морские силы ВСУ провели успешную операцию у Новороссийска. В результате – ФСБ России потеряла свой пограничный корабль "Изумруд".
В среду, 15 июля, украинская атака беспилотниками заставила один из самых крупных нефтехимических комплексов России в Башкортостане остановить работу. По данным источников в отрасли, повреждения могут вывести предприятие из строя на несколько недель или даже месяцев.