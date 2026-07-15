Какие повреждения получил Салаватский нефтехимический комплекс

Один из крупнейших нефтехимических комплексов России – Салаватский, расположенный на Урале, – прекратил работу после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили два отраслевых источника Reuters.

По их информации, в результате удара были повреждены и остановлены две основные установки первичной переработки нефти – CDU-6 мощностью 17 140 тонн в сутки и CDU-4, которая может перерабатывать 11 430 тонн нефти и газового конденсата ежедневно. Также повреждения получило вспомогательное оборудование и ряд вторичных производственных установок.

В то же время губернатор региона подтвердил факт атаки, однако заявил, что предприятие якобы сможет вернуться к нормальной работе уже в ближайшие дни. Тем не менее собеседники Reuters оценивают сроки ремонта значительно дольше – от нескольких недель до нескольких месяцев.

Почему этот завод важен для России

Салаватский нефтехимический комплекс входит в число крупнейших предприятий российской нефтеперерабатывающей отрасли. Здесь производят бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, сжиженные газы, полиэтилен, полистирол, аммиак и другую нефтехимическую продукцию.

По данным отраслевых источников, в 2024 году завод переработал около 7,2 миллиона тонн нефти, что составляет примерно 2,7% всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Предприятие также выпустило 2,5 миллиона тонн дизельного топлива, 1,5 миллиона тонн бензина и 700 тысяч тонн мазута.

Остановка такого объекта может повлиять на внутренний рынок топлива и экспорт нефтепродуктов, особенно если возобновление производства затянется на несколько месяцев.

Напомним, украинские дроны уже прилетали с "санцками" в Башкортостан в этом году. Так, в ночь на 2 апреля беспилотники нанесли удар по НПЗ структуры "Башнефть", находящемуся под контролем "Роснефти" в Уфе (административный центр Башкортостана).