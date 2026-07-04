Наземні роботи ARDAL отримали платформу для планування місій і діагностики

Українська компанія BUREVII розробила програмну платформу, яка об’єднує керування наземними роботизованими комплексами, планування маршрутів, відеотрансляцію та аналіз технічного стану машин. Систему вже випробовують військові на понад 60 комплексах ARDAL.

Платформа BUREVII проходить випробування на понад 60 наземних роботизованих комплексах ARDAL, повідомляє Defender Media. Програмне забезпечення встановлюють на ноутбуки та інші робочі станції операторів, з яких вони керують роботами під час виконання завдань.

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Усі функції зібрали в одному середовищі

Програмна платформа об’єднує керування наземним комплексом, відео з його бортових камер, аналіз телеметрії та планування місій.

Оператор може стежити за рухом машини, контролювати її технічний стан і заздалегідь прокладати маршрут. Усе це відбувається в одному програмному середовищі, без необхідності перемикатися між кількома окремими системами.

Платформа також допомагає прогнозувати, наскільки складним буде маршрут і які ризики можуть виникнути під час виконання завдання.

Маршрут оцінюють ще до виїзду

Під час планування місії система враховує рельєф, тип ґрунту, погодні умови та параметри зв’язку.

На основі цих даних оператор може заздалегідь оцінити, чи зможе наземний робот подолати обраний маршрут, де можливі проблеми зі зв’язком і які ділянки становитимуть найбільшу складність.

Це дозволяє не лише вибрати оптимальний шлях, а й визначити, як саме краще застосувати роботизовану платформу в конкретних умовах.

Платформа стежить за станом робота

Окремий блок програмного забезпечення відповідає за аналіз телеметрії. Система збирає інформацію про роботу основних вузлів наземного комплексу та допомагає виявляти причини несправностей.

Це має скоротити час діагностики. Технікам не потрібно перевіряти всі компоненти вручну — програма може підказати, де саме виникла проблема.

У BUREVII розраховують, що такий підхід дозволить швидше ремонтувати наземні роботи та повертати їх до виконання завдань.

Основа цифрової екосистеми для НРК

Директор конструкторського бюро BUREVII Віктор Долгоп’ятов називає платформу частиною майбутньої цифрової екосистеми для наземних роботизованих комплексів.

В одному середовищі компанія планує об’єднати керування машинами, моделювання маршрутів, планування місій, аналіз телеметрії, моніторинг технічного стану та технічну підтримку.

Випробування на понад 60 ARDAL мають показати, як програмне забезпечення працює під час реальної експлуатації техніки. Отримані дані також дозволять доопрацювати платформу з урахуванням досвіду військових операторів.