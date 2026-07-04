Платформа BUREVII проходит испытания на более чем 60 наземных роботизированных комплексах ARDAL, сообщает Defender Media. Программное обеспечение устанавливается на ноутбуки и другие рабочие станции операторов, с которых они управляют роботами во время выполнения задач.
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Все функции собраны в одной среде
Программная платформа объединяет управление наземным комплексом, видео с его бортовых камер, анализ телеметрии и планирование миссий.
Оператор может следить за движением машины, контролировать ее техническое состояние и заранее прокладывать маршрут. Все это происходит в одной программной среде, без необходимости переключаться между несколькими отдельными системами.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Платформа также помогает прогнозировать, насколько сложным будет маршрут и какие риски могут возникнуть во время выполнения задания.
Маршрут оценивают еще до выезда
При планировании миссии система учитывает рельеф, тип грунта, погодные условия и параметры связи.
На основе этих данных оператор может заранее оценить, сможет ли наземный робот преодолеть выбранный маршрут, где возможны проблемы со связью и какие участки будут представлять наибольшую сложность.
Это позволяет не только выбрать оптимальный путь, но и определить, как именно лучше всего использовать роботизированную платформу в конкретных условиях.
Платформа следит за состоянием робота
Отдельный блок программного обеспечения отвечает за анализ телеметрии. Система собирает информацию о работе основных узлов наземного комплекса и помогает выявлять причины неисправностей.
Это должно сократить время диагностики. Техникам не нужно проверять все компоненты вручную – программа может подсказать, где именно возникла проблема.
В BUREVII рассчитывают, что такой подход позволит быстрее ремонтировать наземных роботов и возвращать их к выполнению задач.
Основа цифровой экосистемы для НРК
Директор конструкторского бюро BUREVII Виктор Долгопьятов называет платформу частью будущей цифровой экосистемы для наземных роботизированных комплексов.
В единой среде компания планирует объединить управление машинами, моделирование маршрутов, планирование миссий, анализ телеметрии, мониторинг технического состояния и техническую поддержку.
Испытания на более чем 60 ARDAL должны показать, как программное обеспечение работает в условиях реальной эксплуатации техники. Полученные данные также позволят доработать платформу с учетом опыта военных операторов.