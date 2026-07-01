Датские военные продемонстрировали в Оксбеле прототип наземного дрона 6×6 от датско-украинской компании Dropla Tech, сообщает Forsvaret. Машину продемонстрировали в ходе финала шестимесячного инновационного проекта, в рамках которого армия Дании совместно с оборонными компаниями разрабатывала наземный дрон для собственных нужд.

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Дрон должен был эвакуировать раненого с поля боя

Во время демонстрации для Dropla Tech подготовили сценарий, очень близкий к реальной войне. На экране было видно, как шестиколесный наземный дрон приближается к раненому военному, лежащему у дороги. Задача машины – добраться до него и вывезти в безопасное место.

В Forsvaret отметили, что этот сценарий был вдохновлен событиями в Украине. Ведь именно украинская война сейчас показывает, насколько востребованными стали наземные беспилотные платформы для эвакуации, логистики и работы под обстрелом.

Почему именно 6×6

Прототип Dropla Tech изначально был четырехколесным. После обратной связи от датских военных конструкцию изменили и добавили еще одну ось. Так машина получила колесную формулу 6×6.

Дополнительные колеса обеспечивают лучшую устойчивость на неровной местности, повышают проходимость и позволяют увереннее работать с грузом или раненым. Для эвакуационной платформы это важно, поскольку дрон должен двигаться не по ровной дороге, а по сложному полевому маршруту.

Наземный дрон компании Dropla Tech на испытаниях в Дании. Фото: forsvaret.dk

Датчане обращают внимание на опыт Украины

Майор Ян Хайк из плановой секции командования армии Дании отметил, что наземные дроны уже играют значительную роль в Украине. По его словам, если Дании когда-нибудь придется воевать, условия могут быть схожими.

Фактически Dropla Tech продемонстрировала не экспериментальную игрушку, а платформу для очень конкретной боевой задачи. Наземный дрон призван снизить риск для военных там, где эвакуация раненого может стоить жизни еще нескольких бойцов.

Это еще не серийная машина

В Forsvaret подчеркивают, что представленные наземные дроны пока не серийные. Это прототипы, которые должны продемонстрировать, что датская оборонная промышленность способна быстро реагировать на потребности армии.

Помимо Dropla Tech, в проекте участвовали и другие производители наземных роботов. Компания Hauberg Technique продемонстрировала платформу для тушения пожаров в полевых условиях, а InnoPilot разработала систему дистанционного управления, позволяющую управлять дроном из Дании независимо от того, где физически находится аппарат.

Во время демонстрации наземный дрон Dropla Tech также работал совместно с воздушными разведывательными дронами Frontline Robotics. Таким образом, подобные машины рассматриваются не отдельно, а как часть более широкой системы на поле боя.

Что показали испытания

Главный результат демонстрации – Dropla Tech смогла продемонстрировать существующий на поле боя подход к эвакуации раненых с помощью наземного дрона 6×6. Машина еще требует доработки, но ее использование позволяет сократить количество людей в опасной зоне, обеспечивает безопасность дистанционного управления и снижает риски при эвакуации раненых.

Напомним, что армия США планирует создать как минимум два полигона, где будут воссозданы реальные условия радиоэлектронной борьбы, как на фронте в Украине.