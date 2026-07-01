Украинская компания NOCTIS представила ZIRKA – технологический перехватчик для борьбы с ударными БПЛА. Проект развивается при инвестиционной поддержке и экспертной помощи Vyriy Industries.

В Украине впервые публично представили ZIRKA – перехватчик для борьбы с ударными БПЛА, в частности дронами типа Shahed, сообщили в Vyriy Industries. Продукт разработала компания NOCTIS, которая отвечает за технологии перехвата, программное обеспечение и автоматизацию.

КСТАТИ Украина обсуждает с Францией поставку ракет

Что известно о ZIRKA

ZIRKA создавали с учетом реального боевого опыта. В разработке использовали наработки антишахедного батальона Darknode.

Система сочетает в себе автоматическое обнаружение, сопровождение и донаведение на цель. Она ориентирована на перехват быстрых и маневренных воздушных угроз.

Перехватчик ZIRKA стартует из небольшого бокса. Фото NOCTIS

Заявленная скорость ZIRKA – более 340 километров в час. Рабочая высота – до 6 километров. Время нахождения в воздухе – до 20 минут, радиус действия – до 30 километров.

По данным разработчиков, цена ZIRKA составляет до 2 000 долларов. В компании отмечают, что это самая низкая цена среди перехватчиков с системой автодетектирования и донаведения.

Камера и блок наведения ZIRKA. Фото NOCTIS

Кто работает над проектом

Над ZIRKA работает команда инженеров и программистов с практическим опытом противодействия воздушным угрозам.

NOCTIS самостоятельно занимается разработкой, продажами, внедрением и поддержкой продукта. Vyriy Industries выступает инвестором и партнером, предоставляющим экспертизу в области масштабирования.

"Мы знаем, как выглядит правильно масштабированная оборонная компания. Именно поэтому инвестируем и делимся экспертизой – ведь украинскому рынку нужно больше сильных команд. Чем больше таких команд и качественных продуктов – тем выше шансы выиграть эту технологическую гонку", – заявил генеральный директор Vyriy Industries Алексей Бабенко.

Оператор управляет ZIRKA удаленно . Фото NOCTIS

Какой будет ZIRKA 2.0

Следующим этапом развития платформы станет ZIRKA 2.0. По словам директора по развитию NOCTIS Алексея Комличенко, обновленная версия получит функцию автоматического вывода перехватчика в зону обнаружения цели.

Также планируется усилить тепловизионную оптику. Она должна позволить системе машинного зрения обнаруживать цель на расстоянии до 2 километров.

Кроме того, разработчики работают над усовершенствованными алгоритмами детекции и наведения, дополнительными решениями для позиционирования и связи, а также автоматическим подрывом боевой части вблизи цели.

В NOCTIS ожидают, что эти изменения повысят эффективность перехвата и снизят риски для боевых экипажей.