Українська компанія NOCTIS представила ZIRKA — технологічний перехоплювач для боротьби з ударними БпЛА. Проєкт розвивається за інвестиційної підтримки та експертизи Vyriy Industries.

В Україні вперше публічно представили ZIRKA — перехоплювач для боротьби з ударними БпЛА, зокрема дронами типу Shahed, повідомили у Vyriy Industries. Продукт розробила компанія NOCTIS, яка відповідає за технології перехоплення, програмне забезпечення та автоматизацію.

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Що відомо про ZIRKA

ZIRKA створювали з урахуванням реального бойового досвіду. У розробці використали напрацювання антишахедного батальйону Darknode.

Система поєднує автоматичну детекцію, супроводження та донаведення на ціль. Вона орієнтована на перехоплення швидких і маневрених повітряних загроз.

Перехоплювач ZIRKA стартує з невеликого боксу. Фото NOCTIS

Заявлена швидкість ZIRKA — понад 340 кілометрів на годину. Робоча висота — до 6 кілометрів. Час у повітрі — до 20 хвилин, радіус дії — до 30 кілометрів.

За даними розробників, ціна ZIRKA становить до 2 000 доларів. У компанії наголошують, що це найнижча ціна серед перехоплювачів із системою автодетекції та донаведення.

Камера та блок наведення ZIRKA. Фото NOCTIS

Хто працює над проєктом

Над ZIRKA працює команда інженерів і програмістів із практичним досвідом протидії повітряним загрозам.

NOCTIS самостійно займається розробкою, продажами, впровадженням і підтримкою продукту. Vyriy Industries виступає інвестором і партнером з експертизи у масштабуванні.

«Ми знаємо, як виглядає правильно масштабована оборонна компанія. Саме тому інвестуємо і ділимося експертизою — бо українському ринку потрібно більше сильних команд. Чим більше таких команд і якісних продуктів — тим вищі шанси виграти цю технологічну гонку», — заявив CEO Vyriy Industries Олексій Бабенко.

Оператор керує ZIRKA віддалено. Фото NOCTIS

Якою буде ZIRKA 2.0

Наступним етапом розвитку платформи стане ZIRKA 2.0. За словами директора з розвитку NOCTIS Олексія Комліченка, оновлена версія отримає автоматичне виведення перехоплювача в зону виявлення цілі.

Також планується посилена тепловізійна оптика. Вона має дозволити машинному зору виявляти ціль на відстані до 2 кілометрів.

Крім того, розробники працюють над удосконаленими алгоритмами детекції та наведення, додатковими рішеннями для позиціонування і зв’язку, а також автоматичним підривом бойової частини біля цілі.

У NOCTIS очікують, що ці зміни підвищать ефективність перехоплення та зменшать ризики для бойових екіпажів.