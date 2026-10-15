Україна залучить ШІ до прогнозування ударів російських дронів, – Business Insider

Штучний інтелект може змінити підхід українських військових до оцінювання загроз на фронті. Нові технології мають допомогти не лише аналізувати ситуацію, а й визначати, до яких дій противника варто готуватися.

Україна планує застосовувати нову ШІ-технологію для прогнозування російських ударів. Журналісти припускають, що її інтегрують в українську систему управління боєм DELTA, пише Business Insider.

Як нова технологія може працювати в DELTA?

DELTA – це цифрова система, яка об'єднує розвідувальну інформацію з безпілотників, камер і звітів із поля бою. Завдяки цьому командири можуть отримувати загальну картину ситуації на передовій за допомогою планшетів або телефонів.

Нову ШІ-модель можуть інтегрувати саме в цю систему. Вона має допомагати військовим прогнозувати ймовірні дії російських сил, щоб ті могли завчасно оцінювати загрози та планувати подальші кроки.

Водночас важливо, що йдеться про припущення видання: Міноборони України повідомило про готовність моделі до інтеграції в системи ситуаційної обізнаності ЗСУ, але прямо не підтвердило, що нею стане саме DELTA.

Які можливості штучного інтелекту вже є в системі?

DELTA вже використовує модуль штучного інтелекту "Вежа". Він може автоматично виявляти та позначати російську військову техніку, аналізуючи супутникові знімки, відео з камер безпілотників і радіосигнали.

Це дає змогу швидше обробляти розвідувальні дані та знаходити на них ворожі об'єкти. Водночас можливості "Вежі" та нової моделі відрізняються: перша допомагає виявляти техніку на наявних матеріалах, а друга має прогнозувати ймовірне застосування російських дронів.

За інформацією, яку раніше оприлюднювало українське Міноборони, у листопаді 2025 року кількість користувачів DELTA перевищила 200 тисяч.

Що відомо про розвиток військового ШІ в Україні?

Українські військові працюють із технологіями штучного інтелекту та машинного навчання для аналізу бойових даних і прогнозування загроз щонайменше з 2025 року.

Впровадження таких інструментів має допомогти швидше обробляти великі масиви інформації та підтримувати ухвалення рішень на полі бою. Водночас прогноз ШІ не означає, що система може безпомилково визначити точне місце й час майбутнього удару.

Раніше 24 Канал повідомляв, що Україна спільно з НАТО розробила дві моделі штучного інтелекту для прогнозування атак російських безпілотників і планування артилерійських операцій. Одна з них уже готова до інтеграції в системи ситуаційної обізнаності ЗСУ, тоді як інша ще проходить випробування.