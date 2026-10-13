Подробиці повідомляє Міністерство оборони України.

Що відомо про нові технології у сфері БпЛА?

Новітні ШІ-рішення створили фахівці Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти JATEC разом із Командуванням НАТО з трансформації та Збройними Силами України.

Презентація відбулася під час триденного семінару в Литві за участю військових експертів із країн Альянсу.

Інструмент під назвою "Модель №13" розроблено для аналізу погодних умов, попередніх даних та поточної обстановки поблизу лінії бойового зіткнення.

Модель аналізує параметри поля бою, щоб з високою ймовірністю визначати інтенсивність, райони, часові проміжки та типи застосовуваних ворожих безпілотників.

Спеціалісти вже успішно перевірили цей інструмент на реальних масивах бойових даних і підготували його до інтеграції в системи ситуаційної обізнаності ЗСУ.



ШІ-модель прогнозування застосування ворожих дронів уже готова до інтеграції в системи ситуаційної обізнаності ЗСУ / Міністерство оборони України

Автоматизація вогневого ураження та артилерійських розрахунків

Друга розробка, "Модель №32", призначена для автоматизованого створення планів артилерійських операцій.

Система в режимі реального часу оцінює наявні види озброєння, боєприпаси, вогневі позиції та оперативні обмеження для розрахунку оптимальних варіантів дій.

На першому етапі ШІ застосовує критерії логістики, балістики та зони ураження для відсіювання нездійсненних сценаріїв, після чого аналізує і ранжує допустимі опції.

Це значно скорочує час на ухвалення рішень та підвищує загальну ефективність вогневого контуру, а прототип уже передано українським військовим для випробувань.



На умовному супутниковому знімку з накладеною цифровою гексагональною сіткою продемонстровано зону виявлення цілей / Міністерство оборони України

Поглиблення технологічного співробітництва з партнерами

Україна та НАТО продовжують поглиблювати співпрацю у сфері штучного інтелекту та машинного навчання для прискорення аналітичних процесів в обороні. Обмін експертизою сприяє впровадженню інноваційних ІТ-рішень для захисту українських територій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Велика Британія першою серед міжнародних партнерів приєдналася до української платформи Avengers Labs. Це дало змогу британським оборонним компаніям навчати власні алгоритми для безпілотних систем на основі реальних бойових даних.