Рій катерів проти "шахедів" і бомбер на 600 кілометрів: 9 стартапів показали зброю майбутнього

Дев'ять українських і європейських defence-tech команд презентували свої технології на Demo Day 3.0 – фінальній події третього батчу Defence Builder Accelerator. Команди отримали гранти на загальну суму до 65 тисяч доларів кожна від акселератора та компанії "Генерал Черешня".

Подія завершила чотиримісячну програму, у межах якої команди одночасно вибудовували бізнес, тестували продукти з бойовими підрозділами та налагоджували контакти з інвесторами, Brave1, Представництвом НАТО в Україні та Державною службою експортного контролю. Demo Day зібрав понад 250 учасників – представників Збройних сил, Міноборони, Генштабу та міжнародних оборонних організацій.

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Дрони-бомбардувальники, морські перехоплювачі та турель за 50 доларів – що показали учасники третього батчу

Рішення третього батчу охопили три ключові площини сучасного бою.

У напрямі ударних та автономних БпЛА компанія WingTech представила дрон-бомбардувальник HABA з дальністю до 600 кілометрів, що злітає з катапульти й працює без GPS.

Trident Group показала модуль автономного донаведення, який доводить дрон до цілі навіть під глушінням і піднімає влучність із 20% до понад 80%.

Команда Fremen натомість розробила компактний бортовий модуль, що захищає розвідувальні дрони від FPV-перехоплювачів.

У сфері протиповітряної оборони та ситуаційної обізнаності Frost Works представила систему VELES для раннього виявлення низьколітних загроз типу "шахед". Данська компанія BlueShadow запропонувала рої безекіпажних надводних дронів, що перехоплюють БпЛА над Чорним морем. Команда NEBOSTRAZH показала автономну турель для кінетичного ураження FPV вартістю менше 50 доларів за ціль, а ще одна команда – поки без розкриття назви – працює над мікрохвильовою зброєю проти роїв дронів і керованих авіабомб.

У напрямі наземної робототехніки TAUREX продемонструвала платформу, що перевозить понад 300 кілограмів на відстань понад 80 кілометрів для логістики та евакуації. Естонська Telearmy показала технологію дистанційного керування наземною технікою з рекордом дальності 4300 кілометрів.

Лінія фронту, ваші підрозділи, акселератори на кшталт Defence Builder і ширша екосистема – Brave1, Diia.City, ініціатива Build in Ukraine, данська модель прямих закупівель – довели, що ви здатні впроваджувати, навчатися та ітерувати за тижні, а не роки,

– зазначив Вілл Тонкінс, радник НАТО з питань промисловості, закупівель, інновацій та об'єднаного забезпечення.

Базовий грант для кожної команди становив 10 тисяч доларів, а найкращі учасники додатково отримали до 30 тисяч доларів від Defence Builder:

Fremen – 30 000 доларів,

WingTech, Frost Works та UMP – по 20 000 доларів.

Окремо головний партнер заходу, компанія "Генерал Черешня", нагородила WingTech, Trident, NEBOSTRAZH і Frost Works додатковими 25 тисячами доларів кожній.

Україна вже вміє створювати оборонні технології під реальні задачі фронту. Значно складніше – перетворити окремі прориви на цілу індустрію, що працюватиме на країну й після війни,

– відзначила Дар'я Янієва, президент Defence Builder Ecosystem.

Третій батч програми тривав 3,5 місяця, і напередодні фінального Demo Day команди вже випробували свої розробки в полігонних умовах на Field Demo Day перед 80 військовими командирами з усіх родів військ та представниками НАТО.

Засновник та CEO BlueShadow Чарльз Махер, колишній командир підводного човна ВМС США, розповів 24 Каналу на події Demo Day, що данська система Blue Dragon – це модульні безпілотні надводні судна, що утворюють захисний периметр навколо одеського узбережжя.