Третій батч програми тривав 3,5 місяці: за цей час команди адаптували свої рішення під запити фронту в рамках технічного та бізнес-треку. На демо-дні були представлені як готові до масштабування системи, так і перспективні концепти у сегментах ситуаційної обізнаності та протидії повітряним загрозам, повідомляє 24 Канал після відвідин події.

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Що показали стартапи: від дрона на 600 кілометрів до керування технікою за 4300 кілометрів

У блоці безпілотних систем компанія Wingtech представила багатоцільовий дрон-бомбер HABA з дальністю польоту до 600 км, який наразі адаптують під роль носія FPV-дронів. Trident Group показала модуль автономного наведення Trident LMT вагою лише 200 грамів: він самостійно доводить безпілотник до цілі навіть за повної втрати зв'язку завдяки штучному інтелекту.

У сегменті ситуаційної обізнаності команда Fremen розробила бортовий комплект для виявлення ворожих FPV-сигналів на важких БПЛА, Frostworks – розподілену акустичну мережу Veles для раннього виявлення маловисотних загроз.

Данська Blue Shadow представила систему Blue Dragon для моніторингу повітряного простору над акваторією Чорного моря, а Nebostrazh – концепт мультисенсорної системи ураження дронів з єдиним ШІ-мозком.

На земному полігоні відзначився роботизований комплекс Taurex із вантажопідйомністю до 300 кг на безповітряних колесах. Естонська Telearmy продемонструвала дистанційне керування БРДМ і позашляховиком Nissan – система протестована на швидкості до 157 кілометрів на годину із підтвердженою дальністю стабільного керування 4300 кілометрів.

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Як минув Demo Day від Defence Builder Accelerator / Фото 24 Каналу та Defence Builder

Лінія фронту проходить через кожну лабораторію, майстерню та ноутбук. Мета нашої програми – максимально скоротити шлях від ідеї до поля бою, бо час коштує життів. Наступний крок – фокус на системах, сумісних зі стандартами НАТО, і перехід наших компаній від ролі отримувачів глобальної підтримки до ключових учасників системи безпеки союзників,

– заявила Ліне Ріндвіг, CEO Defence Builder Accelerator.

Українські розробки зброї вже дозволяють порушити та перекрити логістику росіян на тимчасово окупованих територіях уздовж Азовського моря, у Криму та у прикордонних областях Росії. На Demo Day 24 Канал також поспілкувався з експертами про можливості українських middle-strike дронів.