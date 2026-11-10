Новий убивця "Гераней": американський AA Lancer 7 випробували в Україні

Американська компанія B&M Defense випробувала в Україні швидкісний дрон-перехоплювач AA Lancer 7. Безпілотник може розвивати швидкість до 400 кілометрів на годину та призначений для боротьби з російськими ударними БпЛА.

Про це представники B&M Defense повідомили виданню Defense Express.

Що відомо про дрон-перехоплювач AA Lancer 7?

AA Lancer 7 належить до класу спеціалізованих дронів-перехоплювачів, які можуть стати додатковим ешелоном української протиповітряної оборони. За даними розробника, безпілотник здатний розвивати максимальну швидкість до 400 кілометрів на годину. Це може дозволити йому перехоплювати російські ударні безпілотники, зокрема "Шахеди".

Американський дрон AA Lancer 7 / B&M Defense

Водночас крейсерська швидкість апарата становить 180 кілометрів на годину. Серед інших заявлених характеристик:

максимальна дальність польоту – до 30 кілометрів;

тривалість польоту – до 17 хвилин;

робоча висота – до 4 кілометрів;

вага корисного навантаження – 500 грамів.

B&M Defense випробувала в Україні дрон проти "Шахедів": дивіться відео

Випробування в Україні мали перевірити можливості платформи та оцінити її ефективність у протидії сучасним повітряним загрозам. Водночас у B&M Defense поки не розкривають детальних результатів тестування та не повідомляють, чи вдалося AA Lancer 7 перехопити повітряні цілі.

Певну кількість таких безпілотників уже передали українським підрозділам для випробувань у бойових умовах.

У компанії також повідомили, що працюють над створенням дронів-перехоплювачів, здатних протидіяти реактивним повітряним цілям. Це актуально на тлі застосування Росією швидкісних ударних безпілотників.

B&M Defense – американська оборонно-технологічна компанія, заснована у 2015 році. Вона спеціалізується на розробці безпілотних авіаційних систем, баражувальних боєприпасів і технологій протидії БпЛА.

Тим часом українська компанія Militech Group розробила LTE-модем "Грім", який може забезпечувати зв'язок із безпілотниками та наземними роботизованими комплексами навіть за слабкого сигналу мобільної мережі. Пристрій підсилює LTE-сигнал до 1,5 Вт і має робочий радіус до 45 кілометрів.