В Україні розробили LTE-модем "Грім", який він допоможе керувати дронами без Starlink

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Про це пише "Мілітарний".

Як працює український модем "Грім"?

LTE-модем "Грім" створила українська компанія Militech Group. Пристрій підсилює LTE-сигнал до 1,5 Вт – це приблизно в шість разів більше, ніж у звичайного LTE-модема.

"Грім" / Militech Group

Розробка забезпечує стабільніший зв'язок навіть у місцевості зі слабким або нерівномірним покриттям мобільної мережі. Також модем підтримує безшовне перемикання між базовими станціями, а його робочий радіус може сягати 45 кілометрів.

У компанії пояснили, що розробили технологію підсилення LTE-сигналу ще у 2024 році, передбачаючи можливі проблеми зі зв'язком для безпілотних систем.

Модем побудований на базі стандартного пристрою MikroTik, доповненого підсилювачем сигналу. Він має два слоти для SIM-карт, а антени до базової комплектації не входять – їх підбирають індивідуально залежно від типу безпілотної системи.

Потреба в альтернативних каналах зв'язку зросла на тлі проблем із передаванням даних через Starlink. У жовтні українські підрозділи на лінії бойового зіткнення почали фіксувати значні затримки, що впливає на керування FPV-дронами та наземними роботизованими комплексами.

Нині для зв'язку з безпілотними системами використовують оптоволоконні котушки, військові термінали Starshield, Starlink та LTE-модеми, підключені до мобільних мереж. Водночас кожне з рішень має свої обмеження, зокрема щодо дальності, вартості або стабільності роботи.

З огляду на обмеження оптоволоконних котушок за дальністю та вартістю, а також нестабільність зовнішніх партнерів у забезпеченні доступу до Starlink, сьогодні саме LTE виглядає чи не єдиним надійним рішенням для військових коптерів і наземних роботизованих комплексів– прокоментував CCO Militech Group Василь Поліщук.

Модем "Грім" уже представлений на платформі Brave1, пройшов випробування та готовий до застосування в бойових умовах. Протягом 2026 року компанія формує партії пристроїв від 500 одиниць для українських виробників безпілотних систем, а з січня 2027 року очікує зробити розробку доступною для іноземних замовників.

Нагадаємо, 3 листопада Володимир Зеленський закликав зняти обмеження на використання системи Starshield. Цей крок дозволить виявляти російські пускові установки та блокувати щоденні удари балістикою.