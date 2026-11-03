Зняття обмежень Starshield допомогло б Україні виявляти балістичні установки Росії, – Зеленський

Про це він сказав в інтерв'ю PBS NewsHour.

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Що сказав Зеленський

Доступ до супутникового зв'язку дав би змогу українським військовим оперативно фіксувати місця розташування російських балістичних комплексів.

Завдяки цьому з'явиться можливість ефективно протидіяти ракетним запускам, які загрожують мирному населенню.

Росія не матиме можливості щодня застосовувати проти нас балістичні ракети, тому що ми блокуватимемо їхні запуски. Усе залежить від озброєння. Йдеться про балістичні атаки проти наших цивільних– розповів Володимир Зеленський.

Питання розширення доступу до супутникових технологій вже обговорювалося на найвищому рівні. Володимир Зеленський зазначив, що порушував цю тему під час трьох або чотирьох зустрічей із президентом США Дональдом Трампом.

Американський лідер пообіцяв спробувати посприяти у вирішенні цієї проблеми. Водночас він пояснив, що остаточне рішення переважно залежить від позиції компанії SpaceX, яка володіє цією системою.

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При цьому Зеленський наголосив, що Україна використовувала б Starshield для виявлення місць розташування російських балістичних пускових установок, а не для масованих ударів по території Росії.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому США обмежили Україні доступ до Starlink і Starshield. Але з 24 жовтня вони уже відновили роботу, а швидкість стала такою, яка була до обмежень.