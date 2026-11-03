Снятие ограничений со Starshield помогло бы Украине выявлять баллистические установки России, – Зеленский

Об этом он рассказал в интервью PBS NewsHour.

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Что сказал Зеленский

Доступ к спутниковой связи позволил бы украинским военным оперативно фиксировать местонахождение российских баллистических комплексов.

Благодаря этому появится возможность эффективно противодействовать ракетным запускам, угрожающим мирному населению.

Россия не сможет ежедневно применять против нас баллистические ракеты, потому что мы будем блокировать их запуски. Все зависит от вооружения. Речь идет о баллистических атаках против наших гражданских лиц– рассказал Владимир Зеленский.

Вопрос о расширении доступа к спутниковым технологиям уже обсуждался на самом высоком уровне. Владимир Зеленский отметил, что поднимал эту тему в ходе трех или четырех встреч с президентом США Дональдом Трампом.

Американский лидер пообещал попытаться содействовать решению этой проблемы. В то же время он пояснил, что окончательное решение в основном зависит от позиции компании SpaceX, которая владеет этой системой.

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При этом Зеленский подчеркнул, что Украина использовала бы Starshield для выявления мест расположения российских баллистических пусковых установок, а не для массированных ударов по территории России.

Напомним, что несколько недель назад США ограничили Украине доступ к Starlink и Starshield. Но с 24 октября они уже возобновили работу, а скорость стала такой, какой была до ограничений.