"Крок за кроком рухаємось": Зеленський розповів про новий дрон-перехоплювач для "Шахедів"

В Україні створили та вже успішно застосували на практиці новітній безпілотник для полювання на швидкісні ворожі цілі. Ця розробка спеціально призначена для знищення російських реактивних дронів-камікадзе.

Про успішні результати роботи військової контррозвідки повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Що розповів Зеленський про дрон-перехоплювач для реактивних "Шахедів"?

Глава держави зазначив, що відповідну доповідь йому представив керівник Служби безпеки України Олександр Поклад. Завдяки зусиллям фахівців держава поступово посилює захист неба від новітніх загроз.

Президент підкреслив, що новий дрон-перехоплювач уже показав хороший результат у реальній протидії ворожим безпілотникам. Наразі триває робота над тим, щоб забезпечити Сили оборони більшою кількістю таких засобів.

Дякую всім розробникам та виробникам, які щодня працюють над масштабуванням необхідної нам зброї,

– Зеленський.

Президент показав новий дрон-перехоплювач для реактивних "Шахедів": дивіться відео

Зазначимо, російські війська почали значно частіше запускати реактивні ударні апарати. Їх вкрай важко знищувати мобільним вогневим групам, адже через високу швидкість такий об'єкт перебуває в полі зору лише близько шести секунд.

Україна протидіє російським реактивним дронам переважно за допомогою винищувальної авіації, однак через високу вартість ракет цей спосіб складно використовувати проти масованих атак. За словами авіаексперта Костянтина Криволапа, рівень збиття таких цілей уже перевищує 80%, але Росія здатна запускати до 100 дронів на добу.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський розповів, що розробки двох компаній уже показали здатність збивати швидкісні ворожі дрони, а держава веде переговори з виробниками та укладає перші контракти на постачання. Влада планує оцінити всі етапи випробувань, щоб пришвидшити запуск перехоплювачів у масове виробництво. Зеленський також зазначив, що для цього потрібне додаткове фінансування, яке Україна, зокрема, обговорює з Європейською комісією.